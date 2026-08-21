엘리스그룹, 코스닥 상장 착수…공모 최대 2011억

AI 핵심 요약beta
- 엘리스그룹이 21일 코스닥 상장 증권신고서를 냈다.
- 222만2000주 공모에 나서며 연내 상장을 목표로 했다.
- 상반기 매출 344억원, 영업이익 103억원을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 인프라와 클라우드, 산업별 인공지능 전환(AX) 솔루션을 제공하는 엘리스그룹은 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 들어갔다고 21일 밝혔다.
엘리스그룹은 이번 상장에서 222만2000주를 공모한다. 희망 공모가는 7만400원~9만500원으로, 총 공모금액은 1564억원~2011억원 수준이다. 수요예측은 9월 9일부터 15일까지 진행되며, 일반청약은 9월 18일부터 21일까지 받는다. 상장 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 삼성증권이다. 회사는 연내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다.
2015년 설립된 엘리스그룹의 사업 영역은 AX와 AI 클라우드로 나뉜다. AX 부문은 산업별 AX 솔루션과 인공지능 인재 양성 플랫폼 '엘리스LXP', 인공지능 에이전트 및 기업용 AX 솔루션 'Helpy' 시리즈로 구성된다. AI 클라우드 부문은 이동식 모듈형 데이터센터(PMDC)와 클라우드 인프라 최적화 운영체제 'ECI(Elice Cloud Infrastructure)' 등 인프라 사업과 엘리스AI클라우드 서비스로 이뤄져 있다.
엘리스그룹은 전 공정 수직계열화를 기반으로 AI PMDC를 3개월 이내에 구축하고 있다. 회사는 기존 인터넷데이터센터(IDC) 방식과 비교해 초기 인프라 구축의 총소유비용(TCO)을 최대 50% 줄일 수 있다고 설명했다. 자체 개발한 ECI를 통해서는 대규모 그래픽처리장치(GPU) 자원의 가상화 오버헤드를 1% 미만으로 낮췄다고 밝혔다. 가상화 오버헤드는 연산자원을 분할·제어하는 과정에서 발생하는 성능 저하를 뜻한다.
최근에는 클라우드보안인증(CSAP) 서비스형 인프라(IaaS) 기반의 폐쇄망 온프레미스 AI PMDC와 함께, 고객의 기존 데이터센터와 자사 AI PMDC를 연동하는 '하이브리드 AI 인프라' 모델을 구축했다. 엘리스그룹은 기존 IDC의 전력·냉각 한계와 망분리 규제로 인공지능 도입에 제약이 있던 공공·금융·방산 분야에서 수주를 늘리고 있다고 밝혔다.
실적 면에서는 올해 상반기 연결 기준 매출액 344억원, 영업이익 103억원을 기록했다. 회사는 반기 만에 전년 연간 매출의 88%를 달성했고, 영업이익은 전년 연간 실적의 2배를 넘어섰다고 설명했다. 상반기 상각전영업이익(EBITDA)은 232억원으로 매출액 대비 68% 수준이다. 엘리스그룹은 선제적 고정비 투자에 따른 영업 레버리지 효과가 나타난 결과라고 밝혔다.
공모자금은 인공지능 인프라와 클라우드 부문에 투입한다. 수도권과 권역별 지역 거점에 신규 인프라 투자를 늘리고 차세대 GPU 전용 인프라를 구축한다. 해외에서는 미국·싱가포르·일본 법인을 기반으로 AI PMDC 수출과 AX 솔루션 진출을 추진한다.
김재원 엘리스그룹 대표이사는 "엘리스그룹은 고성능 AI 클라우드부터 산업별 AX 솔루션까지 아우르는 풀스택 AI 파트너로서 그간 구축해 온 선제적 인프라 투자를 바탕으로 고성장 구간에 진입했다"며 "이번 코스닥 상장을 계기로 국내 소버린 AI 인프라 주도권을 공고히 하고 해외 네오 클라우드 시장에 대응하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com