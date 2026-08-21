금감원 직원 10명 중 8명 "지방 이전 시 이직 고려"

AI 핵심 요약beta
- 금감원 노조가 21일 지방이전 인식조사 결과를 공개했다.
- 직원 85.6%가 이전 시 이직을 고려한다고 답했다.
- 노조는 전문인력 이탈과 감독역량 약화를 우려했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원 임직원 10명 중 8명이 본원이 지방으로 이전할 경우 이직을 고려하겠다고 답한 것으로 나타났다.
21일 금융권에 따르면 금감원 노조는 이날 공지를 통해 '지방이전 관련 금감원 구성원 인식 조사' 설문 결과 일부를 공개했다. 이번 설문에는 금감원 구성원 총 1538명이 참여했다.
설문 결과 금감원의 지방이전이 확정·추진될 경우 이직을 적극 고려한다고 답한 직원은 69.7%로 집계됐다. 이직을 고려한다고 답한 직원까지 포함하면 그 비율은 85.6%까지 올라간다.
특히 젊은 직원들의 이탈 우려가 두드러졌다. 만 40세 미만 직원 중에서는 이직을 적극 고려하는 비율이 82.5%, 고려하는 비율은 92.5%에 달했다.
전문자격 보유자들의 이탈 의사도 높게 나타났다. 설문에 응한 회계사(국내외 포함) 중 이직을 적극 고려한다는 응답은 78.9%, 고려한다는 응답은 90.6%였다.
변호사(국내외 포함)의 경우 이직을 적극 고려한다는 응답이 85.5%, 고려한다는 응답은 94.2%로 전 직군 중 가장 높았다.
금감원 노조는 지방 이전으로 핵심 전문인력이 대거 이탈할 경우 감독역량이 급격히 쇠퇴하고 금융소비자 피해가 확산할 수 있다고 우려하고 있다.
노조는 오는 24일 예금보험공사 노조와 청와대 앞에서 공동 기자회견을 열고 관련 입장을 밝힐 예정이다.
romeok@newspim.com