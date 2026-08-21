삼성전자, 최대 110조원 주주환원...3분기만 '현금 30조' 푼다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 21일 최대 110조원 주주환원을 의결했다.
- 올해 3분기부터 현금배당과 자사주 소각을 추진했다.
- 2024~2026년 주주환원은 120조~140조원 전망이다.
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3년간 총 120조~140조 환원…임직원 보상용 자사주 15조 매입
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 올해 최대 110조원 규모의 주주환원에 나선다. 역대 최대였던 2020년 주주환원 규모의 약 5배에 달하는 수준이다.
삼성전자는 21일 이사회를 열고 약 90조~110조원 규모로 예상되는 2026년 주주환원 시행 방안을 의결했다고 밝혔다.
이번 주주환원은 삼성전자가 2024년부터 2026년까지 시행 중인 주주환원 정책에 따른 것이다. 삼성전자는 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주에게 환원한다는 원칙을 세운 바 있다.
올해 예상되는 90조~110조원은 기존 최대였던 2020년 20조3000억원의 약 5배에 달한다. 삼성전자는 회사 성장에 따른 성과를 주주에게 돌려주고 기업 성장과 주주가치 제고가 선순환하는 구조를 이어가기 위한 결정이라고 설명했다.
삼성전자는 우선 올해 3분기 정규배당을 포함해 약 30조원의 현금배당을 실시할 계획이다. 구체적인 배당 규모와 방식은 오는 10월 말 이사회에서 확정한다.
나머지 주주환원 규모와 방식은 올해 경영실적이 확정되는 내년 1월 이사회에서 결정한다. 현금배당과 함께 자사주 매입·소각 등이 활용될 예정이다.
삼성전자는 2024년과 2025년 각각 9조8000억원씩 총 19조6000억원의 정규배당을 실시했다. 지난해에는 이와 별도로 1조3000억원의 특별배당과 8조4000억원 규모의 자사주 매입·소각도 단행했다. 올해 환원까지 합치면 2024~2026년 3년간 주주환원 규모는 총 120조~140조원에 달할 전망이다.
삼성전자는 이날 임직원 보상을 위한 약 15조원 규모의 자사주 매입도 별도로 의결했다. 회사 측은 임직원 보상용 자사주 매입 역시 유통주식 수 감소 등을 통해 주주가치 증대 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
삼성전자는 "앞으로도 주주환원 정책을 충실하게 이행하고 주주환원 계획을 주주 및 시장과 적극적으로 소통해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
syu@newspim.com