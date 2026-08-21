방준혁 넷마블 의장, 텐센트 보유 지분 13.4% 인수

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블은 방준혁 의장이 텐센트 계열사 Han River Investment가 보유한 넷마블 지분 13.4%를 3740억원에 인수하기로 했다고 21일 공시했다.
텐센트가 보유 지분 일부를 처분하는 과정에서 이뤄진 거래다. 넷마블은 대규모 물량이 시장에 나올 경우 발생할 수 있는 불확실성을 줄이기 위해 최대주주인 방 의장이 직접 인수하는 방식을 선택했다.
지분 인수 완료 후 방 의장의 넷마블 보유 지분은 기존 24.93%에서 38.34%로 늘어난다.
넷마블과 텐센트 간 사업적 협력 관계는 지분 변동과 별개로 지속된다. 양사는 글로벌 게임사업을 비롯한 다양한 분야에서 협력을 이어나갈 계획이다.
넷마블 관계자는 "이번 지분 취득은 방준혁 의장이 3740억원 규모의 자금을 직접 조달해 창업자이자 최대주주로서 책임경영 의지를 분명히 하는 한편 대규모 지분 변동에 따른 시장 불확실성을 선제적으로 완화한다는 데 의미가 있다"고 말했다.
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