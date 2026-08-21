동양생명, 우리WON뱅킹서 '라이프플랜 체크' 상담 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 동양생명이 21일 우리WON뱅킹서 상담 이벤트를 열었다.
- 유니버설뱅킹 보험서비스 출시를 기념해 마련했다.
- 상담 완료 고객엔 네이버페이 1만원권을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 우리금융그룹 통합 앱 '우리WON뱅킹' 내 유니버설뱅킹 보험서비스 출시를 기념해 '라이프플랜 체크' 상담 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.
유니버설뱅킹 보험서비스는 우리WON뱅킹을 통해 보험 관련 서비스를 이용할 수 있도록 마련된 디지털 채널이다. 동양생명은 이를 통해 고객 접점을 넓히고 모바일 기반 보험 상담 서비스를 강화한다는 계획이다.
이번 이벤트는 9월 18일까지 진행되며 우리WON뱅킹 앱 내 이벤트 배너와 유니버설 보험 화면, 동양생명 홈페이지 및 온라인보험 채널을 통해 참여할 수 있다.
이벤트 페이지에서 '동양생명 보장분석 이벤트 신청하기'를 선택하고 상품 소개 및 가입설계에 동의하면 상담 신청이 완료된다. 이후 동양생명 전문 상담사가 전화로 보장분석과 상담 서비스를 제공한다.
상담을 완료한 고객에게는 네이버페이 포인트 1만원권을 지급한다.
동양생명 관계자는 "모바일 기반 상담 서비스를 통해 고객이 필요한 보장과 생애주기에 맞는 금융자산을 준비할 수 있도록 디지털 보험서비스를 강화하겠다"며 "앞으로도 우리금융그룹 계열사와의 협업을 확대해 고객 편의성을 높이는 다양한 보험서비스를 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com