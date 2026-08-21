현대차 이어 기아도 파업 예고…車업계 '연쇄 파업' 위기

AI 핵심 요약beta
- 기아 노조가 22일 26일부터 사흘 부분파업을 예고했다
- 임단협서 기본급 인상·성과급·주4.5일제 등을 요구했다
- 현대차 이어 기아까지 파업 땐 업계 생산차질 우려가 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노동조합이 10년 만에 전면 파업에 돌입한 데 이어 기아 노조도 부분 파업을 예고하면서 국내 자동차 업계에 '연쇄 파업' 위기감이 커지고 있다.
기아 노조는 22일 쟁의대책위원회를 열고 오는 26일부터 28일까지 사흘간 근무조별로 2~4시간 부분 파업에 돌입하기로 결의했다. 실제 파업이 이뤄지면 기아 노사가 2021년부터 이어온 '5년 연속 무분규 타결' 기록도 중단된다.
다만 파업 돌입 여부는 아직 최종 확정되지 않았다. 노조는 부분 파업에 앞서 다시 쟁대위를 열어 조합원 의견을 수렴하고 파업 여부를 결정할 예정이다.
기아 노조는 올해 임금 및 단체협상에서 기본급 14만9600원 인상과 지난해 영업이익의 30% 성과급 지급, 주 4.5일제 도입, 정년 65세 연장 등을 요구하고 있다.
노사는 본교섭에서 합의점을 찾지 못했고 노조는 조합원 투표에서 총원 대비 82%의 찬성으로 파업을 가결했다. 이후 중앙노동위원회의 교섭 중지 결정으로 합법적인 쟁의권을 확보했다.
사측은 지난 19일 10차 본교섭에서 기본급 9만8000원 인상과 성과급 400%+1200만원, 장기근속 격려금 20만원 인상 등을 제시했다. 최대 생산·판매 목표 달성 시 복지포인트 50만포인트를 지급하는 방안도 포함했다.
노조가 추가 쟁대위에서 파업을 최종 결정할 경우 현대차에 이어 기아까지 생산 차질이 현실화하면서 완성차 업계의 하투가 확산할 전망이다.
chanw@newspim.com