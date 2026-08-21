KB손해보험, 일타강사 정승제와 'KB다이렉트 24365' 브랜드 캠페인 공개

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험은 21일 정승제 모델 캠페인 공개했다
- 24시간 365일 다이렉트 편의성 알리려 기획했다
- 자동차·주택화재·건강보험 영상도 순차 공개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 수학 일타강사 정승제를 모델로 한 '나의 일상과 바로 연결, KB다이렉트 24365' 브랜드 캠페인을 공개했다고 21일 밝혔다.
이번 캠페인은 시간과 장소에 구애받지 않고 보험 상품의 보장 내용을 확인하고 가입할 수 있는 KB다이렉트의 편의성을 알리기 위해 마련됐다.
'24365'는 24시간 365일을 뜻한다. 영업점 방문이나 상담 예약 없이 새벽이나 주말에도 고객이 원하는 시간에 보험 상품을 비교하고 가입할 수 있다는 다이렉트 채널의 특성을 담았다.
캠페인 모델로는 누적 수강생 900만명을 보유한 수학강사 정승제가 참여했다. 영상은 정승제가 칠판 앞에서 강의하듯 보험과 다이렉트 채널의 특징을 설명하는 방식으로 구성해 고객들이 어렵게 느낄 수 있는 내용을 쉽게 전달하는 데 초점을 맞췄다.
KB손해보험은 'KB다이렉트 24365' 편을 시작으로 자동차보험과 주택화재보험, 건강보험 등 주요 상품을 주제로 한 영상을 순차적으로 공개할 예정이다. 온라인과 오프라인 채널을 활용한 프로모션도 진행해 고객 접점을 확대한다는 계획이다.
KB손해보험 관계자는 "고객이 필요로 하는 순간 언제든 이용할 수 있는 KB다이렉트의 편의성을 쉽고 친근하게 전달하기 위해 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 고객의 일상과 가까이 연결되는 디지털 보험 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com