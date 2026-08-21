진에어·에어부산·에어서울 '한 지붕'…합병계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 진에어·에어부산·에어서울이 21일 합병을 승인했다.
- 3사는 2027년 3월 17일 통합 진에어 출범을 목표로 했다.
- 노선·안전·예약체계를 통합해 LCC 경쟁력을 키운다.
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노선·기단·예약시스템 통합…수도권·영남권 네트워크 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=진에어와 에어부산, 에어서울이 오는 2027년 3월 17일 '통합 진에어' 출범을 목표로 합병 절차에 들어간다.
3사는 21일 각각 이사회를 열어 합병안을 승인하고 합병계약을 체결했다고 밝혔다. 오는 12월 임시 주주총회에서 합병안을 의결한 뒤 항공사업법상 합병 인가 등 관계 당국의 인허가 절차를 거쳐 통합 항공사를 출범시킬 계획이다.
합병은 진에어가 에어부산과 에어서울을 흡수하는 방식으로 진행된다. 진에어는 두 회사의 자산과 부채, 권리·의무, 고용 및 법적 지위를 승계한다. 합병비율은 진에어 1주당 에어부산 0.2862684주, 에어서울 0.7501939주로 산정됐다.
통합 이후에는 3사가 각각 운영해온 노선과 기단, 운항·정비 체계를 하나로 묶는다. 인천과 부산을 중심으로 운영해온 노선을 연계해 수도권과 영남권 네트워크를 강화하고 신규 노선도 확대할 방침이다.
안전 체계 통합도 추진한다. 진에어의 기존 운항증명(AOC)과 운영기준을 바탕으로 에어부산·에어서울의 기단과 정비 인프라를 일원화하고, 통합 출범 전 국토교통부의 안전운항체계 변경검사를 통과하는 것을 목표로 하고 있다.
예약·발권 시스템과 모바일 플랫폼도 단일화한다. 항공편 검색부터 예약, 공항 수속, 탑승까지 디지털 환경을 통합하고 고객 대응체계와 서비스 매뉴얼도 단계적으로 표준화할 예정이다.
진에어는 통합에 대비해 약 220억원을 투자해 A320neo 계열 비행 시뮬레이터를 도입하는 등 에어버스 기종 운용을 위한 훈련 인프라도 마련했다. 조종사·정비사·객실승무원 공동 교육과 조직문화 통합 작업도 진행하고 있다.
진에어 관계자는 "3사 합병은 각 항공사가 축적한 전문성을 하나로 모아 국내 LCC 산업의 새로운 성장 기반을 마련하는 전환점"이라며 "안전을 최우선 가치로 통합을 완성하고 소비자 선택권을 확대해 아시아를 대표하는 LCC로 성장하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com