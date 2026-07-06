프랑스 핵항모, 중동서 철수…호르무즈 전력은 유지

마크롱 대통령 "미·이란 양해각서, 항행 자유 재확인"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프랑스가 호르무즈 해협 항행 자유 지원을 위해 중동에 배치했던 핵 추진 항공모함 샤를드골호를 철수시킨다. 미국과 이란 간 긴장이 완화되고 호르무즈 해협의 항행 자유를 재확인하는 양해각서가 체결된 데 따른 조치다.

6일 중국 관영 신화통신에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 최근 엑스(X)에 올린 글에서 "미국과 이란 간 체결된 양해각서는 호르무즈 해협의 항행 자유를 재확인함으로써 역내 안정을 위한 중요한 진전을 이뤘다"며 "이런 긍정적 상황 변화를 고려해 항공모함 샤를드골호는 툴롱의 모항으로 복귀한다"고 밝혔다.

마크롱 대통령은 항공모함은 복귀하지만 프랑스의 기뢰 제거 전력과 호위 전력은 현지에 남는다고 설명했다. 그는 "우리 해저 기뢰 제거 부대와 호위 함정은 현지에 계속 배치돼 파트너 국가들과 함께 개입할 준비를 갖추고 있다"고 전했다.

프랑스 해군의 핵 추진 항공모함 샤를드골. [사진=로이터 뉴스핌]

프랑스는 중동에 기뢰 제거함 2척, 프리깃함 2척, 해상 순찰기 1대를 배치한 상태다. 해당 전력은 파트너 국가들과 함께 필요한 작전에 투입될 준비를 유지한다.

샤를드골호는 프랑스의 핵 추진 항공모함이다. 프랑스는 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 전쟁이 발발하자 역내 동맹국 지원을 위해 샤를드골호를 지중해 동부에 배치했다. 이후 5월 미국과 이란 간 종전 협상이 진행되고 호르무즈 해협 재개방 가능성이 거론되면서 선박 안전 항행을 보장한다는 명목으로 홍해와 아덴만 부근으로 이동시켜 대기시켰다.

프랑스와 영국은 호르무즈 해협 항행 자유를 보장하기 위한 다국적 해상 안보 임무를 주도해 왔다. 양국은 역내 파트너 국가들과 협력해 해협 기뢰 제거 작업에 나설 수 있다는 입장이다.

다만 기뢰 제거를 둘러싼 이견은 남아 있다. 이란은 해협 기뢰는 자국이 제거하겠다며 프랑스 등 외부 개입에 반대하는 입장을 밝혀 왔다.

호르무즈 해협은 걸프 해역과 오만만을 잇는 주요 해상 교통로다. 미·이란 갈등 국면에서 해협 폐쇄와 기뢰 설치 가능성이 제기되며 에너지 수송과 상선 항행 안전을 둘러싼 긴장이 커졌다. 프랑스의 항공모함 복귀는 미·이란 양해각서 이후 군사 긴장이 일부 완화됐다는 판단에 따른 것이지만, 기뢰 제거 전력 잔류로 해협 안보 상황에 대한 경계는 유지하는 조치로 풀이된다

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