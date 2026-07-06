유진투자증권, TIGER ETF 첫 거래 이벤트 실시

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오는 8월 31일까지 1주 이상 거래 고객 추첨 혜택

매수 합산액 따라 최대 3만원 상품권 추가 지급



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권이 미래에셋자산운용과 2026년 유진투자증권에서 TIGER 상장지수펀드(ETF)를 처음 거래하는 고객을 대상으로 '어서 와, TIGER는 처음이지?' 이벤트를 진행한다.

6일 유진투자증권에 따르면 이번 이벤트는 신규 고객 또는 올해 유진투자증권에서 TIGER ETF 거래 이력이 없는 고객을 대상으로 한다. 대상 고객이 오는 8월 31일까지 TIGER ETF를 1주 이상 거래하면 추첨을 통해 문화상품권 1만원을 받을 수 있다.

1주 이상 거래 고객 대상 혜택은 총 1000명에게 제공된다. 주민등록번호 기준 1인 1회 참여할 수 있으며, 혜택을 받기 위해서는 이벤트 신청을 해야 한다.

[사진=유진투자증권]

TIGER ETF 전 종목 매수 합산 금액에 따른 추가 혜택도 마련됐다. 이벤트 기간 TIGER ETF 매수 합산 금액이 500만원 이상 1000만원 미만인 고객 중 300명에게는 문화상품권 1만원이 제공된다.

매수 합산 금액이 1000만원 이상 3000만원 미만인 고객 중 200명에게는 문화상품권 2만원, 3000만원 이상인 고객 중 100명에게는 문화상품권 3만원이 각각 지급된다. 해당 혜택도 추첨 방식으로 제공된다.

이벤트 관련 내용은 유진투자증권 홈페이지와 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 확인할 수 있다. 고객만족센터를 통한 문의도 가능하다.

상장지수펀드는 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 투자자는 상품 구조와 투자위험을 확인한 뒤 투자해야 한다.

dconnect@newspim.com