현대차, DMZ국제다큐영화제 후원…수소 모빌리티 알린다

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 6일 DMZ국제다큐멘터리영화제 후원 협약을 체결했다.
- 영화제 기간 넥쏘 5대와 유니버스 FCEV 3대를 지원했다.
- 수소 브랜드 HTWO 영상 상영으로 수소사회 비전 알린다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 DMZ국제다큐멘터리영화제를 공식 후원하며 친환경 수소 모빌리티 비전 알리기에 나선다.
현대차는 6일 서울 서초구 양재 사옥에서 제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제 후원 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 신승규 현대차그룹 에너지&수소정책담당 부사장과 오동진 영화제 집행위원장 등이 참석했다.
DMZ국제다큐멘터리영화제는 비무장지대를 배경으로 평화와 생태 등을 다루는 국제 다큐멘터리 영화제다. 올해 행사는 9월 10일부터 16일까지 고양특례시와 파주시 일원에서 열린다.
현대차는 영화제 기간 VIP와 주요 관계자 의전, 관람객 이동을 위해 수소전기차 8대를 지원한다. 수소전기 SUV '디 올 뉴 넥쏘' 5대를 운영하고, 개막식 당일에는 대형 수소전기버스 '유니버스 FCEV' 3대를 추가 투입한다.
영화제 현장에서는 현대차그룹 수소 브랜드 HTWO의 비전 영상과 디 올 뉴 넥쏘 광고 영상도 상영된다. 현대차는 문화예술 후원을 통해 수소 사회 전환과 ESG 경영 메시지를 전달한다는 계획이다.
신승규 부사장은 "평화와 생명의 가치를 다루는 영화제에 현대차의 친환경 수소 모빌리티가 함께하게 돼 뜻깊다"며 "다양한 문화예술 행사와 연계해 수소 사회로의 전환을 알리겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com