[내일날씨] 절기상 '소서' 한낮 35도…전국 곳곳에 장맛비

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아침 최저 21~24도·낮 최고 28~35도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 절기상 여름 더위가 본격적으로 시작된다는 '소서(小暑)'이자 화요일인 7일은 무더운 날씨를 보이는 가운데 전국 곳곳에 장맛비가 내리겠다.

6일 기상청에 따르면 오는 7일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방은 밤까지 비가 내릴 전망이다. 남부지방은 늦은 새벽부터 오후 사이 곳에 따라 비가 오겠다. 제주도는 새벽부터 오전 사이 비소식이 있다.

본격적인 장마가 시작된 20일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 수도권 30~80mm(많은 곳 경기북부 100mm 이상, 서해5도 150mm 이상), 강원내륙·산지 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙 100mm이상), 강원동해안 5~30mm, 충청권·전북 30~80mm, 광주·전남·경북북서내륙 20~60mm, 부산·울산·경남·대구·경북(북서내륙 제외) 5~20mm, 제주도 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 21~24도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 24도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.

낮 최고기온은 28~35도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 31도 ▲춘천 29도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 33도 ▲부산 29도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com