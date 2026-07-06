이종배 의원 "당 내 징계는 기강 아닌 갈등만 초래…장동혁, 징계 철회해야"

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"젊은 의원 의견 개진 격려해야…언로 막는 징계, 당내 갈등만 가져와"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 4선 중진인 이종배 국민의힘 의원은 6일 당 중앙윤리위원회가 친한(친한동훈)계와 소장파를 겨냥한 징계 논의에 나선 것을 두고 "당내 구성원을 징계해서 세우겠다는 기강은 당에 질서가 아니라 대립과 갈등만 가져올 것"이라고 비판했다.

이 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "장동혁 대표는 징계로 당의 기강을 세우겠다는 입장이지만, 기강은 군·경 같은 조직에서 필요한 것"이라며 이같이 밝혔다.

이종배 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌 DB]

이 의원은 "정당은 당원들이 자유롭게 의견을 개진하고 언로를 보장해야 하는 조직"이라며 "그래야 다양한 의견을 수렴하여 수권정당으로서 역량을 제고하고 국민께 믿음을 드릴 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "장 대표는 당대표로서 당내 언로를 보장하는 데 앞장서야 한다"고 촉구했다.

이 의원은 특히 장 대표가 특정 의원들을 겨냥해 공세를 편 것에 대해 유감을 표했다.

그는 "의원의 실명을 장 대표가 직접 거론하며 비난한 것도 문제"라며 "특히 젊은 의원들이 당내 문제에 대해서 적극적으로 의견을 개진하는 것은 격려해줘야 할 일이지, 언로를 틀어막아서는 안 된다"고 지적했다.

이어 "언로를 막는 징계는 당내 대립과 갈등만 가져오고 결국 당의 화합만 해칠 뿐 당에 도움이 되지 않는다"고 우려했다.

마지막으로 이 의원은 "장 대표와 당 중앙윤리위원회는 지금이라도 징계를 철회하고 구성원들의 언로를 보장하기를 요청한다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com