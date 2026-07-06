배우 정용희, TV조선 '시고르 아모르' 출연

AI 핵심 요약beta
- 배우 정용희는 6일 TV조선 시고르 아모르에서 연기 변신을 선보일 예정이라 했다
- 정용희는 사계의 봄 등에서 섬세한 감정 표현으로 연기 폭을 입증했다
- 정용희는 영화제 수상과 다양한 매체 출연을 통해 성장하며 국내외 시청자에게 깊은 인상을 준비하고 있다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = SBS드라마 '사계의 봄'과 MBC드라마 '연인'에서 탁월한 연기를 선보였던 배우 정용희가 차기작 'TV조선 드라마 시고르 아모르' 에서 색깔있는 연기와 몰입감 있는 캐릭터를 소화하며 인상적인 연기 변신을 보여줄 예정이다.
정용희는 아역배우로 데뷔하여 시청자들의 큰 사랑을 받으며 배우로서 입지를 다졌으며, 이어 '사계의 봄'에서는 청춘 음악 로맨스를 그린 작품에서 극의 감정을 섬세하게 표현하며 극의 완성도에 기여했다. '사계의 봄'에서 정용희는 이전 작품들의 연장선상에서 더욱 성숙해진 연기를 펼치며 다양한 장르와 캐릭터를 소화하는 배우로서의 폭넓은 가능성을 입증하였다.
배우 정용희는 JTBC 꽃파당, NETFLIX 퀸메이커 등 다양한 드라마와 연극, 영화에 출연했다. 2009년 대학영화제 단편 남우주연상을 수상하며 꾸준히 연기력을 쌓아온 실력파 배우다. 정용희는 더함이엔티와 전속계약 이후 꾸준히 성장하며 드라마, 연극, 영화뿐아니라 여러 매체에서 폭넓은 연기 활동을 이어가고 있다
이번 '시고르 아모르' 작품과 같은 다양한 역할을 바탕으로 정용희는 앞으로도 다채로운 연기 스펙트럼을 펼치며 국내외 시청자들에게 깊은 인상을 남길 준비를 하고 있다. 배우로서의 성숙함과 폭넓은 표현력을 입증한 그의 작품들을 통해, 앞으로 시청자들에게 더욱 사랑 받는 '배우 정용희'로 더욱 자리매김할 것이 회사 측은 보고 있다.
whitss@newspim.com