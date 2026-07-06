삼성전자, 상반기 TAI 확정…DS 메모리 '기본급 100%' 지급

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메모리 100%·파운드리 75% 책정

DX는 최대 75%…MX 50% 지급

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문이 올해 상반기 목표달성장려금(TAI)으로 최대 월 기본급의 100%를 받는다. 모바일과 가전·TV 사업을 맡는 디바이스경험(DX)부문은 사업부별로 최대 75%가 책정됐다.

6일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 오후 사내망을 통해 올해 상반기 TAI 지급률을 공지했다. 지급일은 오는 8일이다.

TAI는 삼성전자의 성과급 제도 중 하나다. 매년 상·하반기 한 차례씩 지급되며, 사업부 실적과 평가 결과에 따라 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급된다.

삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 메모리 100%…DS 최대치 책정

DS부문에서는 메모리사업부가 지난해 하반기에 이어 최대치인 100%를 받는다. 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대와 D램 가격 상승 등에 힘입어 반도체 실적 개선 기대감이 커진 영향으로 풀이된다.

시스템LSI와 파운드리사업부는 각각 75%로 책정됐다. 반도체연구소와 SAIT, 공통 조직은 100%의 지급률을 받는다.

삼성전자는 오는 7일 2026년 2분기 잠정 실적을 발표할 예정이다. 증권가에서는 메모리 업황 회복과 HBM 수요 확대에 힘입어 반도체 부문 실적이 전년 대비 개선됐을 것으로 보고 있다.

◆ DX 최대 75%…MX는 50%

DX부문에서는 의료기기사업부와 한국총괄이 75%로 가장 높았다. 영상디스플레이(VD)사업부와 모바일경험(MX)사업부, 네트워크사업부, 경영지원담당 등은 50%를 받는다. 생활가전(DA)사업부는 25%로 책정됐다.

MX사업부는 지난해 하반기 75%에서 올해 상반기 50%로 낮아졌다. 갤럭시 S26 시리즈 판매 호조에도 메모리 가격 상승 등 원가 부담이 반영된 것으로 해석된다.

◆ 삼성전기 100%·SDI 75%

삼성 주요 계열사들도 이날 상반기 TAI 지급률을 공지했다. 삼성디스플레이는 대형사업부 75%, 중·소형사업부 100%로 책정됐다. 삼성전기는 전 사업부 공통 100%, 삼성SDI는 전 사업부 공통 75%의 TAI를 지급한다.

kji01@newspim.com