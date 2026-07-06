판타지오, 169억원 규모 유상증자 결정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

드라마 제작 확대·운영자금 확보로 콘텐츠 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오는 169억원 규모의 일반공모 유상증자를 결의했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 유상증자는 보통주 1000만주를 신규 발행하는 일반공모 방식으로 진행된다. 예정 발행가액은 기준주가 대비 10% 할인율을 적용해 산정될 예정이다.

판타지오는 이번 유상증자를 통해 7월 1일부터 시행 중인 시가총액 관련 상장 유지 제도 변화에 선제적으로 대응한다. 또 드라마 제작 확대와 안정적인 운영자금 확보를 통해 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

조달 자금은 드라마 제작비를 비롯한 콘텐츠 제작 투자와 운영자금으로 활용될 예정이다. 회사 측은 지속적인 콘텐츠 투자와 제작 역량 확대를 통해 안정적인 성장 기반을 구축하고 기업가치를 제고한다는 방침이다.

판타지오 로고. [사진=판타지오]

특히 이 회사가 최근 제작한 SBS 금토드라마 '김부장'은 방송 4회 만에 전국 시청률 21.6%(닐슨코리아 기준), 수도권 22.7%를 기록해 자체 최고 시청률을 경신하는 등 흥행 성과를 거두고 있다. 회사는 이러한 제작 경쟁력을 바탕으로 드라마 제작을 지속 확대하고 기존에 확보한 IP를 제작해 글로벌 사업 경쟁력 강화에 적극 나설 계획이다.

남궁견 판타지오 회장은 "이번 일반공모 유상증자는 강화되는 자본시장 환경에 적극 대응하고 자사의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 결정"이라며 "조달된 자금은 드라마 제작 등 콘텐츠 경쟁력 강화와 안정적인 사업 운영을 위한 핵심 재원으로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

남궁 회장은 이어 "앞으로도 콘텐츠 제작 역량을 지속적으로 확대하고 기업가치와 주주가치를 함께 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 판타지오는 매니지먼트, 드라마 제작, 음반 제작 등 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있다. 회사는 콘텐츠 IP 경쟁력과 글로벌 사업 확대를 통해 성장을 이어나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com