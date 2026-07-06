[로펌이슈] 지평 부산경총·인제대와 공동 세미나…"부울경 미래 법·제도 과제 논의"

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'해양수도 부산'·경제안보 대응 전략 모색…전략산업 경쟁력 강화 방안 제시

임성택 대표변호사 "산업 경쟁력과 함께 법적·제도적 기반 강화 중요"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 법무법인(유) 지평은 부산경영자총협회, 인제대학교 RISE(앵커)사업단과 함께 지난 3일 부산 벡스코에서 '해양수도 부산, 전략산업의 심장 부울경의 미래와 법적 과제'를 주제로 공동 세미나를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 세미나는 급변하는 글로벌 환경 속에서 부산·울산·경남(부울경)의 미래 발전 방향을 모색하고, 지역 기업이 직면한 주요 법률·경영 현안과 이에 대한 법·제도적 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

법무법인(유) 지평은 부산경영자총협회, 인제대학교 RISE(앵커)사업단과 함께 지난 3일 부산 벡스코에서 '해양수도 부산, 전략산업의 심장 부울경의 미래와 법적 과제'를 주제로 공동 세미나를 개최했다고 6일 밝혔다. 사진은 (좌측 상단부터 시계방향으로) 김광수 부산경영자총협회 협회장, 임성택 법무법인(유) 지평 대표변호사, 유원규 인제대학교 RISE(앵커)사업단장, 박효민ㆍ김문희 법무법인(유) 지평 변호사, 김석동 지평인문사회연구소 대표 [사진= 법무법인 지평]

행사는 김광수 부산경영자총협회 협회장, 임성택 법무법인(유) 지평 대표변호사, 유원규 인제대학교 RISE(앵커)사업단장의 개회사로 시작됐다.

이어 김석동 지평인문사회연구소 대표는 '대한민국의 미래와 부울경 경제시대'를 주제로 특별강연을 진행했다.

김 대표는 "대한민국이 복합위기를 극복하기 위해서는 산업·기술 혁신과 구조개혁이 필요하다"며 "부울경은 제조업과 항만·물류 경쟁력을 바탕으로 국가 경제의 새로운 성장축으로 도약해야 한다"고 말했다.

첫 번째 발제에서는 지평 부울경센터 공동센터장인 김문희 변호사가 '해양수도 부산의 미래와 법적 과제'를 주제로 발표했다.

김 변호사는 "해양수도 부산이 실질적으로 작동하기 위해서는 기관 이전을 넘어 관련 산업과 전문인력, 디지털 전환을 뒷받침할 제도적 기반이 마련돼야 한다"며 "부울경 초광역 협력과 북극항로 대응, 해사사법 생태계 조성을 함께 추진해 부산의 글로벌 해양 경쟁력을 높여야 한다"고 제언했다.

두 번째 발제에서는 박효민 변호사가 '경제안보 시대, 부울경 전략산업의 제재·수출통제 리스크와 컴플라이언스 과제'를 발표했다.

박 변호사는 "미국의 제재와 수출통제는 역외 적용을 통해 국내 기업의 거래와 공급망에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다"며 "기업은 본사 중심의 전사적 컴플라이언스 체계를 구축하고 규제 변화에 맞춰 지속적으로 점검·보완해야 한다"고 강조했다.

임성택 대표변호사는 "부울경은 대한민국 제조업과 수출산업을 이끄는 핵심 거점"이라며 "변화하는 글로벌 경제질서에 대응하기 위해서는 산업 경쟁력과 함께 법적·제도적 기반을 강화하는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "이번 세미나가 부산의 해양수도 도약과 부울경 전략산업의 지속가능한 성장을 위한 실질적인 논의의 장이 됐기를 바란다"며 "지평은 앞으로도 지역 기업에 필요한 현장 중심의 법률 해법과 전문적인 인사이트를 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.

pmk1459@newspim.com