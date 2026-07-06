[마감시황] "반도체주 경계심리" 코스피, 외인·기관 매도에 0.46%↓

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장중 8300선 돌파 후 7800선까지 밀려

삼성전자 2.75% 상승·SK하이닉스 3.38% 하락

코스닥 2.46% 하락, 환율 4.7원 오른 1530.3원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 6일 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도에 하락 마감했다. 장 초반 8300선을 넘어섰지만 장중 7800선까지 밀리는 등 큰 폭의 변동성을 보인 뒤 8050선에서 거래를 마쳤다. 삼성전자는 잠정실적 발표를 앞두고 상승했지만 SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어 등 대형 기술주는 약세를 보였다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 37.01포인트(0.46%) 내린 8051.33에 거래를 마쳤다. 지수는 전 거래일보다 98.48포인트 오른 8186.82에 출발한 뒤 장중 8327.26까지 올랐으나 이후 낙폭을 키우며 7815.53까지 밀렸다.

투자자별로는 개인이 2조6806억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1조3088억원, 1조4676억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 1972억원, 비차익거래 1조1842억원 순매도로 전체 1조3814억원 매도 우위를 기록했다. 코스피 거래대금은 31조5950억원, 거래량은 4억4243만주로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 98.48포인트(1.22%) 상승한 8186.82로, 코스닥은 전장 종가보다 2.01포인트(0.23%) 하락한 866.40으로 거래가 시작된 가운데 6일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 종가보다 2원 오른 1527.6원에 주간거래를 시작했다. 2026.07.06 yeawon2@newspim.com

KB증권은 이날 장세에 대해 코스피가 8300선까지 상승한 뒤 약세로 전환했고, 장중 8000선을 이탈했다가 낙폭 일부를 되돌렸다고 분석했다. 또 코스피가 장중 500포인트 이상 급등락하며 변동성 장세를 보였다고 설명했다.

시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자는 전 거래일 대비 2.75% 오른 31만8000원에 거래를 마쳤다. 삼성전자우도 2.16% 상승한 21만2500원을 기록했다. 삼성물산(3.69%), 삼성생명(2.74%), 현대차(2.03%)도 올랐다.

반면 SK하이닉스는 3.38% 내린 234만3000원에 마감했다. SK스퀘어는 5.92%, 삼성전기는 8.09%, LG에너지솔루션은 2.21%, 삼성바이오로직스는 1.13% 하락했다. 삼성전기와 SK스퀘어의 낙폭이 확대되면서 대형 기술주 전반의 부담이 커졌다.

업종별로는 자동차가 3.45% 올라 상승률 상위에 올랐다. 손해보험(3.37%), 자동차부품(3.29%), 인터넷과 카탈로그소매(2.97%), 방송과 엔터테인먼트(2.96%)도 강세를 보였다. 테마별로는 건설 중소형(8.06%), 제습기(6.52%), 정유(4.88%), 타이어(4.40%), 백화점(4.36%) 등이 상승했다.

반면 시가총액 비중이 가장 큰 반도체와 반도체장비 업종은 0.50% 하락했다. 전자장비와기기는 6.58%, 전기장비는 4.05%, 제약은 2.49%, 전기제품은 2.46% 내렸다.

이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시는 삼성전자의 잠정실적 발표를 앞두고 방향성을 탐색 중"이라며 "삼성전자는 실적 기대감으로 상승한 반면 그 외 반도체주는 경계심리가 유입되며 전반적으로 하락하는 종목별 차별화 장세가 전개됐다"고 분석했다. 대신증권은 자동차와 정유 업종이 강세를 보인 반면 IT하드웨어와 전력기기 업종은 약세를 보였다고 진단했다.

코스닥은 전 거래일보다 21.34포인트(2.46%) 내린 847.07에 거래를 마쳤다. 지수는 전 거래일보다 2.01포인트 낮은 866.40에 출발한 뒤 장중 872.12까지 올랐으나 이후 825.73까지 하락했다. 장 막판 낙폭을 일부 줄였지만 850선을 회복하지 못했다.

코스닥시장에서는 개인이 2694억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 447억원, 2270억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 전체 658억원 순매도를 기록했다. 코스닥 거래대금은 6조1063억원, 거래량은 5억2325만주로 집계됐다. 상승 종목은 683개, 하락 종목은 982개였다.

신한투자증권은 코스닥에 대해 코스피 대비 모멘텀이 부족한 가운데 대형주 전반이 부진했다고 분석했다. 바이오, 2차전지, 반도체 소부장 종목이 동반 약세를 보였고 일부 바이오와 로봇 종목은 선방했다고 설명했다.

한편 6일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 4.7원 오른 1530.3원으로 집계됐다.

dconnect@newspim.com