[오늘의 정치일정] 8월 21일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 17일 제1회 반부패정책협의회를 주재했다
- 통일부 장관은 7대 종단 수장단 간담회를 열었다
- 여야 지도부는 회의와 방송 출연 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
15:00 제1회 반부패정책협의회 (청와대 여민관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
09:00 차관 회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
12:20 7대 종단 수장단 간담회 개최 (중구 달개비)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 을지 국무회의
-차관
09:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
14:00 을지 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표 / 한병도 원내대표
09:30 강릉 최고위원회의 (강릉시청 2층 대회의실 / 강원 강릉시 강릉대로 33)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (본관 245호)
14:00 제1차 전국청년지방의원협의회 총회 (박물관 2층 국회체험관)
15:00 한미국상공회의소(AMCHAM) 회장 접견 (본관 원내대표실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 KBS-R 전격시사 출연
-천하람 원내대표
07:55 TV조선 뉴스퍼레이드 출연
16:00 아시아경제Y 소종섭의 시사쇼 출연
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:50 김어준의 뉴스공장 출연
-김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연