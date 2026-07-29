[오늘의 정치일정] 7월 29일(수)

AI 핵심 요약beta
- 윤석열 대통령은 29일 해외순방을 진행했다
- 정부 각 부처 장관·차관은 회의·간담회를 개최했다
- 여야 각 당 대표·원내대표는 국회 회의와 면담을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
남미 출장(정상 수행)
-1차관
009:30 실국장 회의
-2차관
09:00 비상경제점검회의(국무총리실)
<통일부>
-장관
연가
-차관
11:30 7대 종단 정책간담회 개최 (종로구)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 공적심사위원회 간담회 (서울지방보훈청)
14:00 빙그레공익재단 독립유공자 후손 장학금 전달식 (백범김구기념관)
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
① 09:30 최고위원회의(국회 본관 민주당 대표회의실)
② 10:00 국회운영위원회 전체회의 (국회 본관 319호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 최수진 의원 주최 세미나 "올공 청년들은 말한다" (국회 의원회관 제8간담회의실)
-정점식 원내대표
10:00 국회운영위원회 전체회의
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 (국회 본관 430호)
-천하람 원내대표
10:00 국회운영위원회 전체회의
<조국혁신당>
-신장식 당대표
-14:30 홍익표 대통령비서실 정무수석비서관 접견 (국회 본관 조국혁신당 회의실)
-15:30 신임지도부 진보당 김종훈 당대표 예방 (본관 221호)
-김준형 원내대표
-10:00 국회운영위원회 전체회의
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