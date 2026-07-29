한수원, 노·사·협력사 합동 안전점검…혹서기 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력이 28일 새울원전에서 노사·협 합동 안전점검을 했다
- 참석자들은 새울1호기 예방정비 현장과 혹서기 온열질환 예방대책을 중점 점검했다
- 노사는 산업재해 예방 개선방안을 공유하고 안전한 작업환경 정착을 다짐했다
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새울1호기 계획예방정비 안전관리 확인
온열쉼터·보호장구·폭염 대응체계 점검
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 산업안전보건의 달을 맞아 노동조합·협력사와 함께 현장 안전점검에 나섰다.
한수원은 김회천 사장 및 임직원들이 지난 28일 새울원자력본부를 찾아 계획예방정비 중인 새울1호기의 안전관리 현황을 점검했다고 29일 밝혔다.
이번 점검은 김 사장 취임 이후 처음 실시한 노·사·협력사 합동 안전점검이다. 한수원은 현장의 위험요인을 함께 확인하고 안전한 작업환경을 조성하기 위해 점검을 추진했다.
참석자들은 발전소 주요 작업 현장을 둘러보며 계획예방정비 안전관리 실태를 확인했다. 특히 혹서기 온열질환 예방을 위한 근무환경과 보호대책을 집중적으로 살폈다.
아울러 온열쉼터 운영과 개인 보호장구 지급, 폭염 대응체계 등 현장 안전조치 이행 상황도 점검했다. 현장 근로자들의 의견을 듣고 현장 중심의 안전관리 방안도 논의했다.
노동조합은 혹서기 작업 현장의 애로사항을 청취하고 산업재해 예방을 위한 개선방안을 회사·협력사와 공유했다.
김회천 한수원 사장은 "이번 합동 안전점검을 시작으로 노사와 협력사가 지속적으로 소통하며 안전이라는 절대적 가치를 현장에 정착시키겠다"며 "모든 근로자가 안심하고 일할 수 있는 행복한 일터를 만들겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com