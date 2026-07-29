트럼프, 中 신형 로봇과 인버터 수입 차단...미중 기술전쟁 확대

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 중국산 신형 휴머노이드와 전력 인버터의 수입을 차단했다. 미·중 기술 전쟁이 인공지능(AI) 공급망과 로봇, 전력망 장비에 이르기까지 광범위하게 확산되고 있음을 보여준다고 28일 로이터는 짚었다.

로이터에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)는 이날(현지시간 28일) 중국에서 생산된 신형 휴머노이드와 4족 로봇, 그리고 전력망·데이터센터에 들어가는 인버터의 수입을 금지하는 규정을 발표했다.

미국의 인공지능(AI) 인프라 구축 과정에서 중국산 제품과 부품이 초래할 수 있는 안보 위협을 원천 차단하는 한편, 폭발적 성장세가 예상되는 로봇과 에너지 장비 산업의 제조 기반을 미국 안으로 가져오려는 의도를 지닌다.

트럼프 집권 1기 때 '5G 통신장비와 반도체'를 중심으로 전개됐던 미중 기술전쟁이 '로봇과 AI 인프라, 에너지 인프라'로 전선을 넓히는 양상이다.

통신위(FCC)는 "중국산 로봇과 인버터가 미국의 경제 및 국가안보에 구조적 취약성을 초래할 수 있다"며 이번 조치의 취지를 설명했다. 위원회는 "이들 장치가 경제안보와 국가안보를 교란할 수 있고, 미국의 중요 인프라에 침투해 사이버 보안 위험을 불러올 수 있다"고 했다. 브렌던 카 위원장은 "위원회는 미국의 중요 공급망을 보호하기 위해 우리의 역할을 계속해 나갈 것"이라고 강조했다.

중국 광저우에 위치한 휴머노이드 개발 연구소 [사진=로이터]

이번 규제는 공표와 동시에 효력이 발생한다. 중국산 신형 모델에 우선 적용되지만, 기존에 장비 승인(Equipment Authorization)을 받아 판매되고 있는 모델에 대해서도 위원회가 필요 시 승인 취소권을 지니기에 제재 대상 범위는 향후 확대될 수 있다.

로이터는 비(非)중국계 공급업체에 대해서는 상당 부분 예외 적용이 예상된다고 했다. 최근 외국산 드론과 라우터에 대한 수입 제한 조치에서도 이와 유사한 구조가 적용됐다는 점을 감안하면, 중국산 여부가 금수 조치의 핵심 기준이 될 공산이 크다고 했다.

AI 기능을 탑재한 휴머노이드는 서비스와 제조·물류 등 경제 전반에 폭넓게 도입될 차세대 기술이다. 또한 미국 전역에서 폭증하는 데이터센터는 재생에너지 및 배터리장치와 데이터센터를 연결하는 인버터의 수요 증가를 가리킨다.

휴머노이드는 미국 곳곳을 누비며 정보를 수집할 수 있다. 때문에 트럼프 행정부 내에선 중국산 로봇이 대거 보급될 경우 안보 측면에서 다양한 위험을 불러올 수 있다는 우려의 목소리가 적지 않았다. 중국산 전력망 장비 역시 트럼프 1기 때 화웨이의 5G 장비를 놓고 벌어졌던 '인프라망의 보안' 이슈에서 자유롭지 못하다.

유니트리의 4족 보행 로봇 [사진=로이터]

FCC도 이날 성명에서 "외국산 로봇의 경우 미국 시민사회 감시나 외국 정보기관의 역량 강화 등에 악용될 수 있다"고 했다. 중국 인민해방군과 연계된 중국 기업 리스트에 유니트리가 새로 포함된 사실도, 당국의 경계심을 자극했다.

로이터는 트럼프 행정부의 이번 조치로 중국 휴머노이드 업계에서는 유니트리가 가장 큰 타격을 입을 것이라고 예상했다. 카운터포인트 리서치에 따르면 유니트리는 글로벌 휴머노이드 로봇 시장에서 약 20%의 점유율을 차지하고 있다.

유니트리는 최근 미국 엔비디아(Nvidia)와 협력 관계를 맺고, 차세대 블랙웰(Blackwell) AI 칩을 자사 로봇의 '두뇌'로 활용하는 합의를 발표하기도 했다.

엔비디아는 해당 로봇에서 수집되는 데이터의 경우 미국 내 남을 것이라며, 유니트리의 최대 고객은 미국 학술·연구기관이라고 강조했지만 트럼프 행정부 내 강경파들은 이들 로봇이 미국의 핵심 산업 현장에서 민감한 데이터를 수집·전송하고 기능을 교란할 수 있는 잠재적 '이동식 스파이 플랫폼'으로 변질될 수 있다고 우려했다.

유니트리의 휴머노이드 [사진=로이터]

중국산 인버터 분야에서는 선그로우(Sungrow Power Supply, 종목코드: 300274.SZ)와 화웨이가 주요 타깃으로 거론됐다.

중국은 인버터 세계 최대 생산국으로, 두 회사가 글로벌 시장을 주도하고 있다. 이들은 저가 공세로 서방 시장에서 점유율을 꾸준히 높여왔다. 미국 내에서는 중국산 인버터가 전력망·데이터센터와 직접 연결되는 특성상, 악성코드 설치나 원격 조작을 통한 대규모 장애를 유발할 수 있다는 우려의 목소리가 크다.

미국의 경계심은 중국 연계 조직의 해킹 사례가 늘고 있는 것과도 맞물린다. 지난 2023년 공개된 '볼트 타이푼(Volt Typhoon)' 사건에서, 공격자들은 민간 소유 라우터를 장악해 발신지를 숨긴 뒤 미국 중요 인프라에 대한 해킹 공격을 감행했다. 이에 따라 트럼프 행정부는 중국산 통신장비와 라우터에 이어, 로봇과 인버터처럼 새롭게 네트워크화되는 사물 장비까지 해킹에 악용되는 것을 차단하려 한다고 로이터는 설명했다.

osy75@newspim.com