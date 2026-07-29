인바이오, 상반기 농협 매출 전년比 71%↑

AI 핵심 요약beta
- 인바이오가 29일 상반기 농협 공급 매출 70억원을 달성해 전년 동기 대비 71% 성장했다고 밝혔다
- 영농 성수기 수요와 농협 특판 조직 확대, 영업망 강화 전략이 맞물려 매출이 크게 증가했다
- 집중호우와 병해충 확산으로 작물보호제 수요가 늘어 하반기에도 안정적 성장세가 이어질 것으로 기대된다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인바이오가 상반기 농협 공급 매출에서 전년 동기 대비 71% 성장한 70억원을 기록했다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 이는 영농 성수기 수요와 농협 영업망 확대 효과가 맞물린 결과다. 지난해부터 추진한 특판 조직 확대 전략이 본격적인 성과로 반영됐다. 인바이오는 경기도·강원도·충청도·전라도·경상도 등 전국 17개 농협 특판 지사를 운영하며 지역별 영업망을 강화하고 있다.
최근 집중호우와 고온다습한 기후로 병해충 발생 위험이 커지고 있다. 소나무재선충병 확산에 따른 국가 차원의 방제 강화와 벼멸구 등 농작물 병해충 피해 우려가 확대되면서 작물보호제 수요가 증가하는 추세다.
인바이오는 농협 채널 확대와 기존 거래처 재편을 통해 영업 효율화를 진행 중이다. 농협경제지주는 국내 최대 영농자재 유통망을 기반으로 약 1조2000억원 규모 작물보호제 계통공급 시장을 형성하고 있다. 인바이오는 농협 특판 조직과 전국 10개 자체 영업지점을 연계한 판매 전략으로 시장 점유율 확대에 나서고 있다.
회사 관계자는 "상반기 농협 공급 매출 증가는 영업망 확대 전략과 성수기 수요가 맞물린 결과"라며 "지난해부터 추진한 영업 체질 개선이 가시적인 성과로 이어지고 있다"고 설명했다. 이어 "최근 장마와 병해충 확산으로 방제 수요가 늘어나고 있는 만큼 하반기에도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com