SK텔레콤, 독파모 2차 모델 'A.X K2' 공개

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 29일 초거대 AI 모델 A.X K2를 공개했다
- A.X K2는 기존보다 성능을 크게 높이고 SGA 구조로 장문처리에 강점이 있다
- 제조·국방·바이오·사무·일상 등 전 산업에 적용해 국가 경쟁력 강화에 나선다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 29일 자체 개발한 초거대 인공지능(AI) 파운데이션 모델 'A.X K2'를 공개했다. 매개변수 6880억 개 규모의 이 모델은 오픈소스 커뮤니티 허깅페이스에 공개되며 제조, 국방, 바이오 등 다양한 산업에 활용될 예정이다.
A.X K2는 직전 모델인 A.X K1(519B)과 비교해 국내외 14개 벤치마크 평균 성능이 32.2% 향상됐다. 특히 장문 이해와 에이전트 관련 평가에서는 약 83.9% 향상됐다.
SK텔레콤이 자체 개발한 SGA(Sparse Gated Attention) 구조가 이를 뒷받침했다. 이 구조는 AI가 긴 문맥을 처리할 때 관련성이 높은 정보만 선별해 참조하도록 설계됐다.
제조 분야에서 SK텔레콤은 철강 제조 기업 KG스틸, 자동차 부품 제조 기업 코넥과 협력해 A.X K2를 적용한다. 하반기에 KG스틸의 당진공장 냉간 압연 라인과 코넥의 주조·가공 공정에 데모 버전을 적용해 현장 실증을 진행할 계획이다.
국방 분야에서는 국방부와 협업해 A.X K1 기반의 양자화 모델 3가지를 개발했으며 육·해·공군과 해병대에서 활용할 예정이다. 바이오 분야에서는 SK바이오팜과 난치성 암 표적 치료제 개발에 AI를 활용 중이며 신약 개발 초기 연구 기간이 1~2년에서 5개월로 단축됐다.
사무 영역에서는 A.X K2를 에이닷 비즈에 적용해 뉴스레터 작성, 자료 수집·분석, 보고서 생성 기능을 제공 중이다. SK하이닉스 사내 업무용 AI 도구에도 경량 모델을 제공해 문서 작성과 정보 정리에 활용하고 있다.
일상생활 영역에서는 에이닷 전화의 'AI 제안' 기능이 통화 내용을 바탕으로 일정과 할 일을 추출하고, 에이닷 '노트'에 기록된 내용을 용도에 맞게 정리하는 기능에 경량 모델을 적용했다.
SK텔레콤은 A.X K2를 중심으로 비전 언어(VL) 모델과 음성(Speech) 모델 등 파생 라인업을 구축했다. A.X K2 VL Light-Preview(21B)는 이미지와 텍스트를 함께 이해해 보고서, 매뉴얼, 현장 이미지를 다루는 업무에 활용 가능하며 영수증·논문 등 이미지 형태 서류 인식과 법률 문서 분석, 산업용 배관 해석까지 지원한다.
A.X K2 ALM(22B)은 음성 인코더·디코더를 적용해 고객센터 음성통화 분석에 활용할 방안을 검토 중이다. 크래프톤이 개발한 A.X K2 Raon-Speech(21B)는 게임 플레이어와 AI 간 자연스러운 음성 상호작용을 고도화하는 데 활용될 예정이다.
SK텔레콤은 과학기술정보통신부 주최 '전국민AI경진대회'와 중소기업벤처부의 '모두의 챌린지 AX-LLM'에 참여하는 스타트업 등에 A.X K1을 API 형태로 제공해 국내 AI 생태계를 지원하고 있다. 또한 과학기술정보통신부가 추진 중인 '모두의 AI' 사업에도 참여할 예정이다.
김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "개인의 일상생활부터 사무 환경, 제조 현장까지 폭넓게 활용될 수 있도록 다양한 기능을 고도화했다"며 "앞으로도 다양한 산업 분야에 A.X K2를 적용·발전시켜 국가 경쟁력 강화에 기여해 나가겠다"라고 밝혔다.
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