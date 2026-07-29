GS건설, 2분기 영업익 914억...전년比 43.6%↓

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 29일 2분기 영업이익 914억원을 기록했다
- 매출은 건축·주택 부진으로 2조7799억원에 그쳤다
- 반면 신규수주는 5조2242억원으로 61.7% 늘었다
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주택 착공 감소 영향...건축·주택 매출 28.5%↓
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설의 올해 2분기 영업이익은 914억원으로 전년 동기 대비 40% 넘게 감소했다.
GS건설은 29일 올해 2분기 연결기준 영업이익은 914억원으로 전년 동기(1621억원) 대비 43.6% 감소했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 2조7799억원으로 전년 동기(3조 1961억원) 대비 13.0% 감소했다.
사업본부별 매출을 보면 건축·주택사업본부는 1조5368억원으로 전년 동기(2조1484억원) 대비 28.5% 감소했다. 주택 경기 악화에 따른 착공현장 감소 영향으로 보인다.
올해 1분기(1조4213억원)와 비교해서는 8.1% 늘었다. 향후 신규 공급 물량 착공이 단계적으로 진행되면 매출이 회복될 것으로 GS건설 측은 예상했다.
반면 플랜트사업본부는 4020억원, 인프라사업본부는 3965억원 매출을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 18.0%, 27.4% 증가했다.
올해 2분기 신규수주는 5조2242억원으로 지난해 같은 기간(3조2304억원)보다 61.7% 증가했다. 건축·주택사업본부에서 상대원2구역 재개발정비사업(1조9218억원), 마천3재정비촉진구역 주택재개발정비사업(1조142억원), 안산 성포동 주상복합사업(6416억원)을 수주했다.
특히 도시정비사업에서는 성수전략1구역재개발(2조1540억원), 부산광안5재개발사업(9709억원), 서초 진흥아파트재건축사업(6793억원) 등 7조4695억원 규모 시공권을 확보했다.
GS건설 관계자는 "불확실한 대외 환경에도 최선의 노력을 통해 미래 먹거리를 지속 확보하고 있다"며 "앞으로 안정적인 사업 포트폴리오 구축과 수익성 중심 전략적인 경영활동을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
krawjp@newspim.com