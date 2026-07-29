프로티아, 세계 최대 임상진단 전시회 'ADLM 2026' 참가

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- 프로티아는 29일 미국 ADLM 2026에 참가해 글로벌 시장 확대에 나섰다.
- 알레르기 다중진단키트 등 인체·수의진단 제품을 선보이며 바이어와 협력 논의를 진행했다.
- 핵심 제품 Allergy-Q 192D를 앞세워 북미 유통망 확대와 글로벌 체외진단 사업 기반 강화에 나선다고 했다.
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'Allergy-Q 192D' 앞세워 글로벌 바이어 공략
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 체외진단 전문기업 프로티아는 미국 캘리포니아주 애너하임 컨벤션센터에서 열리고 있는 세계 최대 임상진단 전시회 'ADLM 2026'에 참가해 글로벌 시장 확대에 나섰다고 29일 밝혔다.
회사는 이번 전시에서 대표 제품인 알레르기 다중진단키트 'PROTIA Allergy-Q'를 비롯해 자가면역질환 진단 패널 'PROTIA ANA Profile', 항생제 감수성 검사(AST) 제품, 반려동물 알레르기 진단 제품 'ANITIA Canine/Feline/Equine IgE', 타액 기반 면역검사 제품 'IMSAFE Saliva' 등을 선보였다.
전시 기간 글로벌 바이어와 유통 파트너를 대상으로 인체 진단과 수의 진단, 자가면역, 항생제 감수성 검사 분야를 아우르는 체외진단 제품군을 소개하고 사업 협력 방안을 논의하고 있다.
이번 전시의 핵심 제품은 'PROTIA Allergy-Q 192D'다. 이 제품은 조항원과 성분항원(CRD), 약물 및 화학물질 알레르겐을 포함해 총 176종의 알레르겐을 한 번에 검사할 수 있는 다중진단키트다. 회사는 국내 의료기관을 중심으로 공급을 확대해왔으며 해외 시장 진출도 확대하고 있다고 설명했다.
프로티아는 지난해 시카고에서 열린 ADLM 2025에 이어 올해도 참가하며 북미 시장을 글로벌 사업의 핵심 거점으로 삼고 현지 유통망 확대와 신규 파트너 발굴을 추진하고 있다.
회사 관계자는 "ADLM은 세계 각국의 임상검사 전문가와 기업이 참여하는 대표적인 산업 전시회"라며 "국내에서 경쟁력을 입증한 Allergy-Q 192D를 비롯한 주요 제품을 앞세워 아메리카 시장 공략을 확대하고 글로벌 체외진단 시장에서 사업 기반을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com