[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 21일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장, 20일 미셸 스틸 주한미대사 접견했다.
- 국회 상임위와 의원실 토론회·기자회견 열렸다.
- 여야 지도부, 회의·방송 출연·접견 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 미셸 스틸 주한미국대사 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
09:30 보건복지위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 601호
09:50 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:00 연금개혁특별위원회 전체회의 / 본관 601호
◆의원실 세미나
10:00 안도걸 의원실 등, 전월세 안정을 위한 민간임대주택 공급 촉진방안 / 의원회관 제3세미나실
10:00 이주희 의원실, 독립적 안전규제 체계 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
13:00 이강일 의원실 등, 가맹사업법 시행령과 단체협의권 실효성 확보 방안 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 금융질서 대전환과 K-스테이블코인 발행 성공방정식 / 의원회관 제3세미나실
14:00 김준혁 의원실 등, 외국인 유학생의 유치·취업·정착 연계 강화를 위한 정책세미나 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 유상범 의원, [예산결산특별위원회 결산 심사 관련 기자회견]
09:40 양지혜 기본소득당 부대변인, [기본소득당 오준호 최고위원 출마선언 기자회견]
10:20 임종득 의원, [사관학교 통합 반대 국민연대 발족 기자회견]
10:40 조배숙 의원, [차별금지법과 약물낙태 반대 기자회견]
11:00 주진우 의원, [청년보호 2법·청년정치 2법 대표발의 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [국가경찰과 자치경찰 조직 및 운영 법률 개정안 대표발의 기자회견]
13:20 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
14:00 양지혜 기본소득당 부대변인, [기본소득당 노치혜 최고위원 출마선언 기자회견]
14:20 최혁진 의원, [조희대 대법원장 탄핵 촉구 기자회견]
14:40 곽상언 의원, [현안 기자회견]
15:00 김원이 의원, [의대 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 강릉 최고위원회의 / 강릉시청 2층 대회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
통상업무
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 본관 245호
14:00 제1차 전국청년지방의원협의회 총회 / 박물관 2층 국회체험관
15:00 한미국상공회의소(AMCHAM) 회장 접견 / 본관 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:50 김어준의 뉴스공장 출연
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 KBS-R 전격시사 출연
*천하람 원내대표
07:55 TV조선 뉴스퍼레이드 출연
16:00 아시아경제Y 소종섭의 시사쇼 출연
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