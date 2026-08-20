英·日 총리, 30분간 정상 통화… 차세대 전투기 개발 등 안보·경제 협력 강화키로

AI 핵심 요약beta
- 다카이치 사나에와 앤디 버넘이 20일 첫 전화회담을 했다.
- 두 정상은 양국 관계 발전과 국제 평화·안정에 협력하기로 했다.
- 북한 문제와 우크라이나 정세 등 현안도 함께 논의했다.
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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 다카이치 사나에 일본 총리와 앤디 버넘 영국 총리가 20일 전화 회담을 갖고 양국 관계의 발전과 국제사회의 평화와 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다고 일본 외무성이 밝혔다.
두 정상이 전화 통화를 한 건 지난 7월 20일 버넘 총리가 취임한 이후 처음이다.
일본 외무성 발표에 따르면 두 정상은 이날 오후 4시부터 약 30분 동안 이어진 통화에서 유럽·대서양 지역과 인도·태평양 지역의 안보는 불가분의 관계라는 인식을 공유했다.
또 두 나라가 이탈리아와 함께 추진하고 있는 차세대 전투기 공동개발 사업(GCAP·글로벌 전투항공 프로그램)의 진전을 비롯한 안보 분야는 물론 경제 및 경제안보 분야에서도 협력을 추진하기로 의견을 같이했다.
다카이치 총리는 버넘 총리의 취임을 축하하면서 "양국 관계를 한층 더 높은 수준으로 발전시키고 국제사회의 평화와 안정을 실현하기 위해 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다"고 말했다.
버넘 총리는 "다카이치 총리와 함께 양국 관계를 더욱 긴밀하게 발전시켜 나가기를 기대한다"고 말했다.
두 정상은 또 국제사회가 직면한 다양한 현안에 대해 의견을 교환하면서 긴밀한 협력을 지속해 나가기로 뜻을 모았다.
다양한 현안에는 북한 핵·미사일 문제와 일본인 납치 문제 등 인도·태평양 정세와 우크라이나 정세가 포함됐다고 일본 외무성 측은 밝혔다.