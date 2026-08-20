중수청 특례임용에 수사관·검사 2375명 지원...정원의 82.6%

AI 핵심 요약beta
- 중수청 특례 임용에 검찰 공무원 2375명 지원했다.
- 이는 중수청 정원 2874명의 82.6%에 해당했다.
- 준비단은 9월 대상자 선정 뒤 추가 채용한다.
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임은정 동부지검장도 지원...임용시 1급 수사관
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)에서 근무하겠다며 특례 임용을 신청한 검찰청 소속 공무원이 2375명에 달한 것으로 나타났다.
20일 행정안전부 중수청 개청준비단에 따르면 지난 7일부터 이날 오후 6시까지 검찰청 소속 검사와 수사관 등을 대상으로 중수청 특례 임용 희망 신청을 받은 결과 총 2375명이 접수했다. 이는 중수청 직제상 정원 2874명의 82.6%에 해당하는 인원이다.
중수청 출범 전부터 수사관으로 자리를 옮기겠다는 뜻을 밝혔던 임은정 서울동부지검장도 중수청에 지원한 것으로 알려졌다. 지검장급은 1급 수사관으로 임용된다.
준비단은 제출된 신청 서류 등을 바탕으로 9월 중에 근무희망지, 경력, 전문성 등을 고려해 중수청 특례 임용 대상자를 선정할 예정이다. 준비단은 검사와 수사관, 일반직, 계급별 인원 등 구체적인 세부 현황은 공개하지 않았다. 향후 인사관리 등에 영향을 줄 수 있다는 점을 고려했다는 설명이다.
준비단은 이번 특례 임용으로 채우지 못한 인력은 향후 공소청 직제에 따른 검찰청 정원 감축 규모 등을 고려해 공소청 소속 검사와 직원을 대상으로 추가 특례 임용을 추진할 계획이다.
아울러 경찰, 변호사, 회계사, 사이버기술 및 금융분석 전문가 등을 대상으로 한 경력경쟁채용 절차를 통해 충원할 예정이다.
김민재 준비단 단장은 "중수청은 시대적 요구인 수사-기소 분리라는 검찰 개혁을 선도할 핵심 기관으로서 중수청에 자발적으로 지원해 주신 검찰청 소속 공무원들에게 감사의 말씀을 드리며, 안정적인 조직 출범을 위해 후속 절차를 차질 없이 진행하겠다"고 밝혔다.
y2kid@newspim.com