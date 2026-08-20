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[미국 특징주] 월마트, 5년 만에 동일점포 매출 '예상 미달'…주가 8% 급락

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AI 핵심 요약

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  • 월마트는 20일 2분기 동일점포 매출이 2.6% 늘어 시장 기대를 밑돌았다.
  • 고유가로 소비가 둔화되며 매장 방문과 평균 구매액 증가세도 꺾였다.
  • 연간 전망은 높였지만 3분기 실적 우려로 주가가 장 초반 8% 급락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고유가에 소비자 지갑 닫았다
매장 방문 증가세 '반토막', 3분기 이익 전망도 기대 이하

이 기사는 인공지능(AI) 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 8월20일 로이터 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 최대 유통업체 월마트(WMT)가 최소 5년 만에 처음으로 분기 동일점포 매출에서 시장 기대에 못 미치는 성적을 냈다. 휘발유 가격 상승으로 소비자들이 지출을 줄이면서 월마트의 핵심 오프라인 사업에도 둔화 조짐이 나타났다. 연간 실적 전망을 상향했지만 3분기 전망은 시장 기대를 밑돌면서 주가는 장 초반 8% 급락했다.

월마트는 20일(현지시간) 회계연도 2분기 미국 동일점포 매출이 전년 동기 대비 2.6% 증가했다고 밝혔다. LSEG가 집계한 시장 전망치인 3.8% 증가에 못 미쳤다. 월마트가 분기 동일점포 매출 전망치를 밑돈 것은 최소 5년 만에 처음이다.

월마트(Walmart) [사진=바이두]

소비자들의 씀씀이도 둔화했다. 거래 한 건당 평균 구매액은 1.1% 증가하는 데 그쳐 전년 동기의 3.1%보다 증가폭이 크게 낮아졌다. 매장 방문객 증가율도 1분기 3%에서 2분기 1.5%로 둔화했다.

고유가가 소비자들의 지갑을 압박하고 있다는 게 월마트의 설명이다. 존 데이비드 레이니 최고재무책임자(CFO)는 "연료 가격이 올라 4달러를 넘어서면 소비자들에게 심리적인 영향이 있는 것 같다"며 "소비자들이 지출에서 선택과 절충을 하고 있다"고 말했다.

월마트는 연료 가격이 현재 수준을 유지할 것으로 예상하면서 올해 당초 전망보다 20억달러가 넘는 추가 연료 관련 비용이 발생할 것으로 내다봤다.

1만1000개 품목 가격 인하…관세 환급 29억달러 투입

월마트는 소비자들의 부담을 낮추기 위해 2분기 중 1만1000개 품목의 가격을 인하했다. 회사가 돌려받은 약 29억달러의 관세 환급금도 가격 인하에 투입하고 있다.

월마트는 예상했던 관세 환급금 가운데 거의 전액을 돌려받았으며 이를 식료품과 일반 상품을 중심으로 가격을 낮추는 데 재투자하고 있다고 밝혔다.

다만 가격 인하가 본격적으로 시작된 시점이 7월이어서 매출 확대 효과는 3분기부터 나타날 것으로 예상했다.

레이니 CFO는 "가격을 낮춘 데 따른 효과가 즉시 나타날 것으로 기대할 수는 없다"며 가격 투자가 다음 분기부터 실적에 반영될 것으로 전망했다.

애넥스 웰스 매니지먼트의 브라이언 제이콥슨 수석 이코노믹 전략가는 "소비 경제 측면에서 보면 이번 결과는 엔비디아가 성장 둔화를 발표한 것과 같다"며 "월마트는 소비자들이 더 저렴한 상품을 찾는 '트레이드다운' 흐름에서 승자가 돼 왔지만 그 순풍이 약해지고 있을 수 있다"고 평가했다.

온라인 24%·광고 43% 성장에도…매장 방문 둔화가 부담

전자상거래와 광고 사업은 여전히 높은 성장세를 이어갔다. 월마트의 전자상거래 매출은 24% 증가했고 미국 광고 사업인 월마트 커넥트는 43% 성장했다.

배송 속도도 빨라졌다. 30분 이내 배송된 상품 수는 전년 동기보다 두 배로 늘었으며 전체 전자상거래 주문의 70%가 당일 또는 그보다 빠르게 배송됐다.

그러나 투자자들은 핵심 오프라인 사업의 둔화에 더 주목했다. 최근 3개월간 매장 방문객 증가율은 1.5%로 1분기의 3%에서 절반 수준으로 떨어졌다.

멜리우스 리서치의 제이컵 에이컨-필립스 애널리스트는 "월마트가 가격을 낮추는 데 상당한 돈을 투입하고 있지만 가장 큰 사업에서 아직 방문 횟수 증가로 이어지지 않고 있다"며 "3분기에 개선돼야 할 지표는 바로 이것"이라고 말했다.

미국 약국 사업 매출도 감소했다. 인플레이션감축법(IRA)의 '최대 공정 가격' 프로그램에 따라 의약품 가격이 낮아지면서 고객의 방문당 지출액이 줄어든 영향이다. 해당 제도의 영향을 제외한 미국 핵심 동일점포 매출 증가율은 3.4%로 2023회계연도 1분기 이후 가장 낮았다.

◆ 연간 전망 올렸지만 3분기는 기대 이하…주가 8%↓

월마트는 연간 실적 전망을 소폭 상향했다. 2027회계연도 순매출 증가율 전망치는 기존 3.5~4.5%에서 4~5%로 높였다.

연간 조정 주당순이익(EPS) 전망치도 기존 2.75~2.85달러에서 2.80~2.87달러로 상향했다. 2분기 EPS는 81센트로 시장 예상치를 7센트 웃돌았다.

하지만 3분기 전망은 시장 기대에 미치지 못했다. 월마트는 3분기 조정 EPS를 62~64센트로 제시해 시장 예상치인 68센트를 밑돌았다. 순매출 증가율은 3~3.75%로 예상했다.

최소 5년 만의 동일점포 매출 예상 미달에 매장 방문 증가세 둔화까지 겹치면서 투자자들은 연간 전망 상향보다 소비 둔화 신호에 더 민감하게 반응했다. 월마트 주가는 이날 장 초반 8% 급락했다.

koinwon@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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