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AI확산에 보안 리스크 부상…5대 금융 ESG 핵심은 개인정보

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AI 핵심 요약

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  • 5대 금융그룹이 6일 보고서에서 개인정보보호를 핵심 리스크로 꼽았다.
  • KB·신한·하나·우리·NH농협금융 모두 정보보호와 내부통제를 중대 이슈로 봤다.
  • AI 확산과 외부 위탁 증가로 보안 관리 범위가 넓어졌다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5대 금융 지속가능경영보고서 보니...정보보호, 핵심 이슈로 격상
기후·상생금융서 정보보호로 무게중심 이동
고객정보 유출 땐 과징금·소송·평판 훼손…보안 역량이 지속가능성 지표로

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융권 ESG의 무게중심이 달라지고 있다. 그동안 기후위기 대응과 포용·상생금융, 지배구조가 주요 ESG 과제로 부각됐다면 올해는 개인정보보호와 정보보안이 핵심 리스크로 등장했다. 고객정보 보호 역량이 금융사의 지속가능성을 가르는 주요 지표로 부상한 것이다. 

6일 KB·신한·하나·우리·NH농협금융의 '2025년 지속가능경영보고서'를 분석한 결과, 5대 금융그룹 모두 정보보호 및 개인정보보호, 내부통제 관련 이슈를 중대한 핵심 이슈로 내세운 것으로 나타났다.

직전연도인 2024년까지만 해도 금융권 ESG의 중심축은 기후변화 대응과 포용·상생금융, 지배구조에 놓여있었다. 개인정보보호는 디지털 전환, 지배구조 관리의 하위 과제로 다뤄지는데 그쳤다. 그런데 2025년 보고서에서는  개인정보보호가 독립적인 핵심 의제로 전면에 등장했다. 

먼저 KB금융그룹은 중대성 평가에서 '정보보호'를 사회적 영향과 재무적 영향을 모두 갖는 핵심 이슈로 분류했다. 이중중대성 평가에서는 금융소비자보호와 정보보호를 비롯한 11개 이슈를 선정했고, 재무중대성 평가에서는 리스크 관리·기후위기 대응·디지털 혁신 및 기술·금융소비자보호·정보보호 등 5개 이슈를 뽑았다.

정보보호와 금융소비자보호를 이중중대성 평가와 재무중대성 평가에 모두 포함하면서, 개인정보 리스크를 단순한 보안 문제가 아닌 기업가치와 평판, 비용 부담으로 연결되는 ESG 리스크로 규정한 셈이다.

특히 정보보호 항목에서는 사이버 공격 및 정보유출 리스크, 외부 위탁 및 제3자 보안 리스크를 별도 위험 요인으로 제시했다. 사이버 사고가 발생할 경우 고객 피해 보상과 사후 대응 비용, 법적 대응에 따른 충당부채, 고객 신뢰 저하에 따른 수수료수익 감소로 이어질 수 있다고 봤다.

이에 따라 정보보호최고책임자가 개인정보보호책임자(CPO), 신용정보관리보호인, 고객정보관리인을 겸임하도록 해 전문성을 높이는 동시에 CISO와 최고정보관리책임자(CIO)의 역할을 분리해 독립적인 의사결정 구조를 마련했다. 지주 정보보호위원회와 그룹 정보보호협의회를 통해 정보보호 현황과 리스크 대응 결과를 최고경영자 및 이사회에 보고하는 체계도 내세웠다.

신한금융그룹은 중대성 평가에서 '고객 개인정보보호'를 1순위 핵심 이슈로 꼽았다. 컴플라이언스 준수와 리스크 관리 강화가 각각 2·3순위에 올랐고, 정보보안 체계 확립도 5순위에 포함됐다.

신한금융은 개인정보 처리 위탁 시 외부 수탁업체와 보안관리 약정서를 체결하고, 암호화 적용 여부와 접근 권한 관리, 개인정보 파기 이행, 교육 이수 현황 등을 연 1회 이상 점검하고 있다. 점검 결과는 개인정보보호 책임자에게 보고하도록 체계를 세웠다.

하나금융그룹도 개인정보보호를 핵심 이슈로 유지했다. 하나금융은 보고서에서 개인정보 유출이 금융업 신뢰도와 직결되며 법적·재무적 리스크를 초래할 수 있다고 설명했다. 하나금융은 ISMS-P 등 정보보호 인증을 강화하고 로그 분석 범위 확대, 점검 자동화, AI 설계·개발·운영 전 단계의 개인정보보호 시스템 운영 등을 추진하고 있다. 연내 그룹 개인정보보호 관리체계를 완성한다는 목표도 제시했다.

우리금융그룹 또한 이중중대성 평가에서 '고객정보보호 강화'를 핵심 이슈로 선정했다. 금융사고에 따른 임직원 책임 범위와 재무적 리스크가 확대되는 가운데 내부통제 체계 구축과 운영 강화가 필요하다고 봤다. 이중 고객정보보호 부문에서는 디지털 금융 확산에 따른 사이버 위협과 정보유출 위험 증가를 주요 변화로 짚었다.

우리금융은 앞서 진행한 내부통제 인프라 점검 결과를 바탕으로 향후 5년간 1383억원 규모의 투자 계획을 마련했으며, 내부통제·정보보호·리스크관리 관련 7개 투자사업을 추진하고 있다. 고객정보보호 부문에서는 개인정보 접속 기록 관리 시스템 구축과 암호화 시스템 고도화 사업에 투자, 역량을 강화한다는 방침이다.

NH농협금융은 '정보보호 및 사이버 보안'을 포용·상생금융, 디지털 혁신과 함께 3대 중대 주제로 선정했다. 특히 외부 인력의 내부 정보 접근에 따른 정보 유출 가능성과 개인정보 유출 증가로 인한 평판 훼손, 비용 부담 확대를 주요 리스크로 지목했다.

농협금융은 그룹 차원의 정보보안 및 개인정보보호 관리체계를 운영하고, 고객정보 제공·이용 현황과 개인신용정보 관리·보호 실태 점검 결과를 매년 이사회에 보고하고 있다. 농협은행은 정보보호 중장기 전략인 'LINK 2028'을 수립하고 제3자 리스크 관리, 개인정보 보호 중심 설계, 공급망 관리체계 구축 등을 추진 과제로 제시했다. 무엇보다 정보보호를 단순한 규제 준수를 넘어 핵심 경쟁력이자 ESG 경영의 필수 요소로 정착시킨다는 방침이다.

5대 금융그룹의 공통점은 개인정보보호를 그룹 차원의 재무·평판 리스크로 격상했다는 점이다. 개인정보 유출은 단순한 보안 사고를 넘어 과징금과 소송, 피해보상 등 직접적인 재무 부담으로 이어질 뿐 아니라 고객 이탈, 평판 훼손을 초래할 수 있기 때문이다.

여기에 최근 AI 활용 확대와 클라우드 전환, 외부 개발·운영 위탁이 늘어나면서 금융사의 리스크 관리 범위도 내부 시스템을 넘어 협력사와 수탁업체, 디지털 플랫폼 전반으로 넓어지고 있다. 개인정보보호가 디지털 금융 시대의 핵심 거버넌스 리스크로 부상한 요인이다. 

다만 금융그룹들이 보고서를 통해 정보보호를 핵심 리스크로 제시한 것과 별개로, 실제 현장에서 관련 관리 체계가 얼마나 촘촘하게 작동하는지는 여전히 검증 과제로 남아 있다. 최근 우리은행에서 발생한 고객정보 유출 사고는 외부 위탁업체 관리가 금융권 보안 리스크의 핵심 변수로 떠올랐음을 보여주는 사례다. 금융사가 내부 개인정보보호 체계를 강화하더라도 외부 개발업체 등 협력사 관리 과정에서 정보 유출이 발생할 수 있는 만큼, 내부 시스템뿐 아니라 외부 수탁업체에 대한 점검과 통제도 한층 강화해야 한다는 지적이다.

금융권 한 관계자는 "AI와 디지털 금융 확대로 고객 데이터 활용 범위가 넓어지면서 정보보호와 내부통제가 금융사의 핵심 리스크로 주목받고 있다"며 "특히 외부 위탁업체와 제휴 서비스까지 관리 범위가 확대된 만큼 보안 체계의 실효성이 고객 신뢰와 직결될 수밖에 없다"고 말했다.

romeok@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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