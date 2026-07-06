깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/6)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월6일 글로벌 증시·기업 투자 이슈를 종합 보도했다
- SK하이닉스·엔비디아 등 AI·메모리 관련 종목과 중국·홍콩 증시 특징주를 집중 조명했다
- 미국·유럽에서 테슬라·컴캐스트·폭스바겐 등 기업 구조조정·상장·제조 발표 등 이벤트를 다뤘다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월6일 제공한 콘텐츠입니다.
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