깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/6)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 7월6일 글로벌 증시·기업 투자 이슈를 종합 보도했다
  • SK하이닉스·엔비디아 등 AI·메모리 관련 종목과 중국·홍콩 증시 특징주를 집중 조명했다
  • 미국·유럽에서 테슬라·컴캐스트·폭스바겐 등 기업 구조조정·상장·제조 발표 등 이벤트를 다뤘다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

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숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월6일 제공한 콘텐츠입니다.

[뉴욕 주간 프리뷰] 금리 우려 덜어줄까…FOMC 의사록 초점


"SK하이닉스 하락? 조정일 뿐"…UBS, 목표가 320만원으로 상향

UBS의 SK하이닉스 12개월 목표가 시나리오 및 실적·밸류에이션 추정 [자료=UBS]

 

[아시아 특징주] 엔비디아 차세대 AI 서버 지연설…삼성전기 한때 11% 급락

엔비디아 로고 [사진=블룸버그통신]


[인도 특징주] "인도, 변동장세 속 피난처? AI 관련주 부재가 되레 약"

미국 대비 인도 VIX 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] "SK하이닉스, 나스닥 상장 주관사 수수료 0.5%로 검토"

성남에 있는 SK하이닉스 건물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] SK하이닉스 이번 주 나스닥 거래…월가 밸류 재평가 기대

SK하이닉스(주황색)와 마이크론테크놀로지의 포워드 PER 추이 [자료=블룸버그통신]

 

[미국 특징주] "폐기물 관리 GFL인바이런, 비상장 전환 검토"

캐나다 토론토에 있는 환경 폐기물 처리시설에 진입한 GFL엔버이런먼털 쓰레기 수거 차량 [사진=블룸버그통신]

 

미국 국방 무인화 주도주 AVAV ① 5일 사이 41% 폭등, 급반전 왜

육해공과 우주, 사이버까지 포괄하는 에어로바이런먼트의 무인체계 솔루션 [AI 일러스트=황숙혜 기자]

 

[중국 특징주] CATL, 뉴질랜드 카본스케이프 투자로 흑연 상업화 추진

중국 최대 배터리 제조사 CATL의 배터리 [사진 = 닝더스다이 공식 홈페이지]

 

[중국 특징주] 中 빅테크 'AI 동반자' 기능 중단…인간 유사 AI 규제 본격화

바이트댄스의 더우바오 앱 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] '미니언즈 & 몬스터즈', 독립기념일 연휴 박스오피스 1위

미니언즈 헨리 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 인도, 메타에 '아동 성착취 콘텐츠' 삭제 명령

메타 로고가 부착된 사옥 외벽 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 테슬라, 7일 '제조 관련 중대 발표' 오스틴 생산 확대 주목

테슬라 충전 시설[사진=블룸버그] 

 

메모리 초호황 올라탄 강파룡① 홍콩상장으로 '더블 모멘텀'

[사진 = 강파룡 공식 홈페이지] 플래시 메모리 및 D램(DRAM) 기술 연구개발업체 강파룡(江波龍∙LONGSYS 301308.SZ)의 제품 홍보 이미지.

 

[중국증시 주간 포인트] ①6월 中 CPI∙PPI, 선밸리 컨퍼런스, GPT-5.6 발표, 홍콩AI주 보호예수 물량 해제, 중국 로봇 등 기술 이벤트 개최

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 민덕전자, 전력반도체 수급 역전에 웨이퍼價 인상

[사진 = 민덕전자 공식 홈페이지] 2025년 5월 8~10일 3일간 개최된 '제25회 중국 소매산업 박람회(CHINASHOP 2025)'에 마련된 민덕전자(民德電子∙MINDEO 300656.SZ) 전시관 전경.

 

[중국 특징주] PCB 호황 맞아 홍콩증시 상장 도전 '징왕전자'

[사진 = 징왕전자 공식 홈페이지] 중국 인쇄회로기판(PCB) 생산업체 징왕전자(景旺電子∙Kinwong, 603228.SH)가 생산하는 일반 인쇄회로기판(Conventional PCBs) 제품 이미지.

 

[중국 특징주] 금융 IT 서비스 업체 '사방정창', 홍콩상장 추진

[사진 = 사방정창 공식 홈페이지] 금융 IT 서비스 제공업체로 차세대 미래형 기술을 융합한 기술 개발에 나서고 있는 사방정창(四方精創 Forms Syntron 300468.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[홍콩 특징주] 상반기 홍콩증시 자사주 매입 18조 육박, 텐센트가 25% 차지

[사진 = 텐센트 공식 홈페이지] '2025년 싱가포르 핀테크 페스티벌(Singapore FinTech Festival)'에 마련된 중국 빅테크 텐센트홀딩스(0700.HK) 전시관 전경.

 

[중국 특징주] 천사첨단신소재, 전해액 공급과잉에 신소재 프로젝트 중단

[사진 = 천사첨단신소재 공식 홈페이지] 천사첨단신소재(天賜材料∙TINCI 002709.SZ) 기업명으로 장식된 조형물

 

[유럽 특징주] 폭스바겐, 대대적 구조조정 노사·주주 반발 속 시험대

폭스바겐 전기차 [사진=블룸버그]

 

컴캐스트 ① NBC유니버설 분사...재평가 신호탄

미국 뉴욕의 컴캐스트 빌딩에 설치된 NBC유니버설 간판 [사진=블룸버그통신]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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