석유공사, UAE 생산 원유 97만 배럴 국내반입…중동발 공급 불안 대응

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캐나다 생산 원유 57만5000배럴도 울산항 도착

국내 정유사 공급 연계…원유 수급 안정성 강화

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국석유공사(사장 손주석)가 중동발 공급 불안에 대응해 아랍에미리트(UAE)에서 생산한 원유 97만 배럴을 반입하며 원유 수급 안정성 확보에 나섰다.

석유공사는 지난 6월 초 UAE 푸자이라항에서 선적한 자사 생산 원유 97만 배럴을 국내로 들여와 GS칼텍스에 인계했다고 6일 밝혔다.

이번 물량은 호르무즈 해협을 우회하는 경로를 통해 국내에 반입됐다. 중동발 공급 불안이 커지는 상황에서 국내 정유사와 연계해 원유 공급 안정성을 높였다는 게 석유공사의 설명이다.

손주석 석유공사 사장(오른쪽)이 6일 국내에 반입된 공사의 해외생산원유가 담긴 선박을 GS칼텍스 이승훈 부사장(왼쪽)과 함께 둘러보고 있다. [사진=한국석유공사] 2026.07.06 gkdud9387@newspim.com

석유공사는 캐나다 생산 원유도 국내에 들여왔다. 지난 6월 27일 캐나다 하베스트사에서 생산한 원유 57만5000배럴을 울산항으로 반입해 SK에너지에 전달했다. 해당 원유는 6월 초 캐나다 밴쿠버항에서 선적된 물량이다.

석유공사는 이번 해외 생산 원유의 연이은 국내 반입이 중동발 공급 불안 속에서 국내 원유 수급 안정성을 높이는 데 의미가 있다고 설명했다.

손주석 석유공사 사장은 "호르무즈 해협 봉쇄 등 불안정한 국제 상황을 면밀히 주시하고 있다"며 "앞으로도 국내 정유사와의 지속적인 협력을 바탕으로 해외에서 생산된 원유의 추가 반입 가능성을 다각도로 검토해 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com