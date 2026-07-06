63뷔페, '파빌리온 더 프리미엄'으로 새단장…파인 다이닝 강화

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랍스터 웰컴 디시 도입·라이브 스테이션 4개→14개 확대

퐁피두센터 한화 관람객 10% 할인…평일 디너 17만5000원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한화푸드테크가 운영하는 63뷔페가 퐁피두센터 한화 개장에 맞춰 '63뷔페 파빌리온 더 프리미엄'으로 새롭게 문을 열었다. 파인 다이닝 메뉴와 라이브 스테이션을 강화해 기존 뷔페에 코스 요리의 요소를 더한 것이 특징이다.

6일 한화푸드테크에 따르면 이번 리뉴얼의 가장 큰 변화는 '웰컴 메인 디시' 도입이다. 63뷔페 최초로 유료 고객 전원에게 식사 초반 랍스터 테일을 자리에서 제공한다. 고객이 원하는 메뉴를 골라 먹는 뷔페의 장점에 파인 다이닝 방식의 서비스를 결합했다. 향후 웰컴 메인 디시 종류도 다양화할 계획이다.

63뷔페 파빌리온 더 프리미엄 내부. [사진=한화호텔앤리조트 제공]

즉석 조리 메뉴와 셰프의 퍼포먼스를 경험할 수 있는 라이브 스테이션도 기존 4개에서 14개로 확대했다. 전체 메뉴는 약 160종으로 구성했다.

스시 코너와 그릴 하우스, 프리미엄 디저트 등 각 코너의 전문성도 강화했다. 대표 메뉴로는 숙성 하몽과 생참치 즉석 카빙, 한우 채끝 육사시미, 화산석 한국식 우대갈비 바비큐, 뉴욕 뚱갈비 등을 선보인다.

디저트와 주류 메뉴도 확대했다. 셰프가 즉석에서 제공하는 바나나 크림 브륄레와 국산 원유를 사용한 프리미엄 아이스크림 브랜드 벤슨의 대표 메뉴 5종을 제공한다.

평일에는 추가 금액을 내면 이용할 수 있는 주류 무제한 프로그램도 운영한다. 요금제에 따라 소믈리에 추천 와인과 생맥주, 소프트드링크 등을 등급별로 제공한다.

매장 인테리어는 대리석 등 고급 마감재와 따뜻한 조명을 활용해 갤러리 분위기로 꾸몄다. 일반 홀 좌석 외에 별도 룸도 마련했다. 가족 단위 고객을 위한 키즈존에는 유기농 치즈 등 유아용 메뉴를 추가하고 어린이용 앞치마도 제공한다.

퐁피두센터 한화와 연계한 혜택도 마련했다. 전시 관람 당일 파빌리온을 방문한 고객에게 식사 금액의 10%를 할인해준다. 한화푸드테크는 향후 전시와 미식을 연계한 프로모션을 추가로 선보일 계획이다.

한화푸드테크 관계자는 "이번 리뉴얼은 63뷔페 파빌리온이 쌓아온 명성에 파인 다이닝의 품격을 더하는 데 초점을 맞췄다"며 "이름에 걸맞은 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com