현대백화점, 문화예술 지원 국내 기업 1위…7년 연속 '톱3'

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한국메세나협회 조사서 개별 기업 부문 정상

알트원 누적 관람객 160만명…어린이 문화격차 해소도 앞장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대백화점이 국내 기업 가운데 문화예술 지원을 가장 많이 한 기업으로 선정됐다.

6일 현대백화점에 따르면 한국메세나협회가 발표한 '2025년 기업의 문화예술 지원 현황 조사'에서 개별 기업 부문 1위에 올랐다. 현대백화점은 2018년부터 7년 연속 상위 3위권을 유지해 왔다.

현대백화점_현대어린이책미술관 전경 [사진=현대백화점그룹 제공]

한국메세나협회는 매년 국내 매출액 기준 500대 기업과 기업 출연 문화재단 등 700여 곳을 대상으로 문화예술 후원 규모와 지원 활동을 조사한다. 올해는 총 737개사가 조사 대상에 포함됐다.

현대백화점은 주요 점포를 중심으로 상설 전시와 문화예술 전용 공간을 운영하며 고객들이 일상에서 예술을 접할 수 있도록 지원하고 있다. 더현대 서울의 복합문화공간 '알트원'과 판교점의 '현대어린이책미술관', 점포별 '갤러리H' 등이 대표적이다. 압구정본점과 미아점, 중동점에서는 문화홀을 활용한 정기 예술 프로그램도 진행하고 있다.

2021년 더현대 서울 6층에 문을 연 알트원은 지난 6월 기준 누적 유료 관람객 160만명을 넘어섰다. 전문 전시관 수준의 항온·항습 설비와 보안 시스템을 갖춰 기존 쇼핑 공간을 문화예술 체험 공간으로 확장했다는 평가를 받는다.

현대백화점은 2015년부터 판교점에서 어린이 대상 정부 등록 1종 미술관인 '현대어린이책미술관'을 운영하고 있다. 그림책을 주제로 한 기획 전시와 함께 문화예술 접근성이 낮은 지역 어린이를 찾아가는 'MOKA 움직이는 미술관', 지역아동센터 초청 프로그램 '리틀 아티스트' 등도 진행 중이다.

신진 그림책 작가를 발굴하는 '언-프린티드 아이디어' 프로젝트도 2017년부터 이어오고 있다. 지난해 9월부터는 천호점에서 친환경 원목 장난감 체험 공간인 '도쿄장난감미술관 서울 팝업'을 운영하고 있다.

현대백화점 관계자는 "국내 문화예술 저변 확대와 일상 속 예술 경험 다변화를 위해 노력해 왔다"며 "앞으로도 대중이 문화예술을 더욱 가까이 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보이고 문화예술계 발전을 위한 지원도 이어갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com