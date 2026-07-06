대한항공, 1900억원 규모 사무라이본드 발행…글로벌 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 6일 200억엔 규모 사무라이본드 발행했다.
- 대한항공은 수출입은행에서 차세대 항공기 도입 위해 7000억원 정책금융 받기로 했다.
- 미 보잉 차세대 항공기 103대 도입해 연료효율·탄소배출 개선 기대된다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공이 한국수출입은행 보증부 200억엔(약 1900억원) 규모의 사무라이본드를 발행했다고 6일 밝혔다. 사무라이본드는 외국기업이 일본 내에서 발행하는 엔화 표시 채권이다.
이번 발행은 고유가, 고환율 등 대외 불확실성 속에서 성사됐다. 투자자들은 대한항공의 여객과 화물 사업 포트폴리오가 안정적인 수익성을 뒷받침한다고 평가했다.
대한항공은 한국수출입은행으로부터 차세대 항공기 도입을 위해 7000억원 규모의 정책금융 지원을 받기로 했다. 수출금융 3000억원과 공급망안정화기금 4000억원으로 구성된다.
항공사는 미국 보잉의 차세대 항공기 103대를 추가 도입할 계획이다. 도입 기종은 보잉 777-9 20대, 787-10 25대, 737-10 50대, 777-8F 화물기 8대 등이며, 2030년대 후반까지 순차적으로 인도될 예정이다.
도입 항공기는 탄소복합재 등 경량화 소재를 적용해 기존 기종보다 연료 효율이 높고 탄소 배출이 적다. 최신 기술 적용으로 안전성과 정비 효율성도 개선될 것으로 예상된다.
yuniya@newspim.com