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장마철 제습기 수요 '쑥'…다나와 거래액 28% 증가

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  • 다나와가 6일 제습기 거래 데이터를 분석한 결과 6월 거래액이 전월보다 28% 늘었다고 밝혔다.
  • 다나와는 면적·제습량·효율등급·소음 등을 기준으로 제습기 성능과 설치 환경을 꼼꼼히 비교해야 한다고 설명했다.
  • 다나와는 카드 할인·멤버십 적립·배송비까지 반영한 최종 구매가와 다양한 검색·정렬 기능으로 소비자 맞춤 최저가 제습기 비교를 지원하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제품 성능부터 카드 할인과 멤버십 적립을 반영한 최종 구매가까지 한눈에 비교

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 본격적인 장마와 무더위가 시작되면서 제습기 수요가 빠르게 늘고 있다. 가격비교 서비스 다나와는 제습기 거래액 증가세에 맞춰 제품 성능부터 카드 할인과 멤버십 적립을 반영한 최종 구매가까지 한눈에 비교할 수 있는 정보를 제공하고 있다.

6일 다나와가 최근 거래 데이터를 분석한 결과, 지난 6월 제습기 거래액은 전월 대비 28% 증가했다. 장마철을 앞두고 실내 습도 관리와 빨래 건조, 곰팡이 예방 등을 위한 제습기 구매가 본격적으로 늘어난 것으로 분석된다.

다나와, 제습기 최저가 가격비교 장면. [사진=다나와 제공]

최근 제습기는 단순히 실내 습기를 제거하는 여름 가전을 넘어 의류 건조와 결로 방지, 실내 공기 관리 등 사계절 활용 가전으로 자리 잡고 있다. 특히 어린 자녀가 있는 가정에서는 쾌적한 실내 환경을 유지하기 위한 필수 가전으로 인식되는 추세다.

다나와는 제습기를 구매할 때 사용 면적에 맞는 일일 제습량과 에너지효율등급, 저소음 설계 여부 등을 우선 확인해야 한다고 설명했다. 침실이나 거실 등 설치 공간을 고려해 제품 크기와 디자인, 이동 편의성 등도 함께 살펴볼 필요가 있다.

가격 비교의 중요성도 커지고 있다. 다나와가 주요 브랜드의 2026년형 제습기 가격을 비교한 결과 동일 제품이라도 판매처에 따라 20만원 이상 가격 차이가 발생하는 것으로 나타났다. 카드사 즉시 할인과 멤버십 적립, 쿠폰, 배송비까지 반영하면 소비자가 실제 부담하는 금액 차이는 더욱 커질 수 있다.

이에 다나와는 상품의 표시 가격뿐 아니라 카드 할인과 멤버십 적립, 배송비, 가격 변동 추이 등을 통합해 소비자가 실제 결제하는 최종 구매가를 비교할 수 있도록 지원하고 있다. 판매처별 혜택을 소비자가 일일이 계산하지 않아도 실질적인 최저 구매 가격을 확인할 수 있다는 설명이다.

다나와 제습기 카테고리에서는 제조사와 일일 제습량, 에너지효율등급, 주요 기능, 추천 사용 면적, 가격대 등 다양한 조건으로 제품을 검색할 수 있다. 가정용과 업소용, 미니형 등 용도별 분류와 함께 다나와 카테고리 매니저가 선정한 추천 제품과 구매 포인트도 제공한다.

이와 함께 인기순과 최저가순 정렬은 물론 쿠팡 와우 할인과 카드사 할인 등 구매 혜택을 반영한 검색 기능도 운영하고 있다. 소비자가 자신의 사용 환경과 결제 조건에 맞는 제품을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 한 것이다.

다나와 관계자는 "장마철에는 제습기 수요가 집중되면서 판매처별 가격과 혜택이 수시로 달라질 수 있다"며 "단순 판매가보다는 할인과 적립 혜택을 모두 반영한 최종 구매가를 비교하고, 제품 성능과 사용 환경까지 함께 고려하는 것이 합리적인 구매의 핵심"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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