"핵심 특허는 美·日에 집중...中 희토류 지배력에 구조적 약점 존재"

중국, 희토류 채굴량의 70%, 가공 능력의 90% 차지

다만, 고성능 희토류 기능성 소재 관련 핵심 특허 대부분은 미국·일본에 뒤처져

영구자석·촉매·연마재 등 분야에서 열세

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 중국의 희토류 지배력에 구조적 약점이 존재한다는 지적이 중국 내부에서 제기됐다. 중국이 희토류 채굴 및 가공 부문을 장악하고 있지만, 희토류를 이용한 핵심 소재 기술력에서는 미국과 일본에 뒤처져 있어 희토류 관련 핵심 부가가치는 미국과 일본이 차지할 수 있다는 분석이다.

6일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국과학기술대 연구진은 최근 중국과학원 학보에 게재한 연구 보고서에서 중국이 전 세계 희토류 공급망에서 지배적인 위치를 차지하고 있음에도 불구하고 "특정 분야의 핵심 기술을 확보하는 데 있어서는 선도적인 위치에 있지 않다"고 주장했다.

중국은 전 세계 희토류 채굴량의 약 70%, 가공 능력의 약 90%를 차지하며 글로벌 공급망에서 지배적인 위치를 차지하고 있다. 이는 중국이 미국과의 무역 및 전략적 경쟁에 대응하는 중요한 '카드'가 되었으며, 최근 중국의 희토류 제품에 대한 수출 통제 강화 조치는 인도와 일본·유럽의 공급망 교란을 초래하기도 했다.

다만, 중국이 희토류 공급망을 장악하고 있음에도 불구, 고성능 희토류 기능성 소재 관련 핵심 특허 대부분은 미국과 일본에 집중돼 있다고 중국과학기술대 연구진은 지적했다.

SCMP에 따르면, 연구진은 희토류 매장량이나 생산능력 대신 고급 희토류 기능성 소재 기술을 분석 대상으로 삼았다. 가공된 희토류를 활용해 만드는 다운스트림 소재 및 부품(영구자석, 촉매, 발광재료, 연마재 등)이 분석 대상으로, 이는 전 세계 희토류 관련 특허의 80% 이상을 차지하며, 상업적 가치 또한 가장 높다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

연구진은 영구자석 분야에서는 일본이 대부분의 핵심특허에서 기술 우위를 유지하고 있다고 분석했다. 영구자석은 전기차와 풍력 터빈, 미사일 유도장치, 레이더 등에 사용되는 소재다. 영구자석 소재, 금속 분말 가공, 코발트 기반 합금, 소결 공정, 로터 코어 등 대부분의 영구자석 관련 기술에서 중국은 비교 열위에 있고, 합금 기술 정도에서만 중국이 앞서 있다는 게 연구진의 평가다.

촉매 소재 분야에서는 영구자석보다 더 큰 격차를 보이고 있으며, 미국이 거의 모든 핵심 기술에서 우위에 있는 것으로 나타났다. 발광 소재 역시 미국이 대부분의 핵심 기술을 주도하며, 중국은 일부 실리콘 함유 소재에서만 강점을 보였다.

반도체 및 정밀 제조에 필수적인 희토류 연마재 분야에서도 미국이 대부분의 핵심 제조 공정 기술을 장악하고 있는 것으로 분석됐다. 중국은 열처리 등 일부 기술에서는 경쟁력을 유지했지만, 연마 화합물·연마재·희토류 화합물·반도체 및 정밀 제조에 필요한 공정 부문에서는 열세였다.

연구진은 원료를 독점한다고 해서 반드시 고부가가치 기술까지 주도하는 것은 아니라며, 기술 격차의 원인으로 혁신 시스템의 구조적 문제를 지목했다. 연구진은 "중국은 전 세계 희토류 제품의 60% 이상을 공급하고 있지만 국제 특허 포트폴리오는 여전히 부족하고 고부가가치 특허 비중도 낮다"며 "많은 연구 성과가 실험 단계에 머물러 있고 산업화 및 상용화로 이어지지 못하고 있다"고 지적했다.

대학과 산업계, 지식재산(IP) 관리 간 협력 부족도 문제의 원인으로 언급됐다. 연구진은 "대학은 논문과 연구과제를 우선시하는 반면, 기업은 연구개발 부서와 지식재산 부서 간 협력이 부족해 특허 확보가 늦어지는 경우가 많다"며 "기술 격차가 큰 분야에 연구 역량을 집중하고, 전담 연구 프로그램을 마련하며 산합 협력을 강화해야 한다"고 덧붙였다.

hongwoori84@newspim.com