애드바이오텍, 100억 규모 온힐 지분 인수

AI 핵심 요약beta
- 애드바이오텍이 6일 온힐 지분 12.28%를 100억원에 인수했다
- 이번 인수로 애드바이오텍은 온힐 2대주주가 됐으며 사업 다각화를 추진했다
- 온힐은 원헬스 기반 CRO·의약품·반려동물 헬스케어 등 다양한 사업을 하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 면역항체 전문 바이오 기업 애드바이오텍이 반려동물 헬스케어 기업 온힐의 지분 12.28%를 100억원 규모로 인수했다고 6일 밝혔다.
애드바이오텍은 지난 3일 이사회 결의를 통해 온힐 주식 18만1269주를 취득하기로 결정했다고 6일 공시했다. 취득 금액은 99억6979만원으로 자기자본 대비 29.25%에 해당한다. 이번 인수로 애드바이오텍은 온힐의 2대주주가 된다.
회사에 따르면 이번 투자는 사업 다각화와 성장동력 확보를 위한 전략적 투자의 일환이다. 애드바이오텍은 지난 6월 임시주주총회에서 김도형 대표이사를 선임한 후 기존 면역항체 기반 사업을 강화하는 동시에 바이오 연구개발, 의료·헬스케어, 반려동물 및 디지털 플랫폼 분야까지 포트폴리오를 확장하고 있다.
온힐은 원헬스 개념을 기반으로 비임상 임상시험수탁기관(CRO), 의약품·의료기기 디자인 및 유통, 동물의약품 라이선싱, 벳어스(VETUS) 동물병원 처방 플랫폼, 반려동물 소비자 간 거래(B2C) 유통, 반려동물 헬스케어 연구개발 등 다양한 사업을 전개 중이다.
애드바이오텍 관계자는 "이번 지분 인수는 지속 가능한 성장을 위한 사업 다각화의 일환"이라며 "확보된 지분을 바탕으로 전략적 파트너십을 강화하고 새로운 비즈니스 기회를 적극적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com