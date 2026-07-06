동서발전, 건축자재를 태양광 패널로 활용한다…차세대 에너지 기술 실증 착수

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음성복합발전소에 17.7kW 시제품 설치…현장 실증 돌입

외벽·지붕·창호 태양광 설비 대체…시공비 24% 절감 기대

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)가 건축자재를 태양광 패널로 활용해 전기를 생산하는 건물일체형 태양광(BIPV) 기술 실증에 착수했다.

동서발전은 지난 5월 음성복합발전소에 17.7키로와트(kW)규모의 시제품을 설치 완료하고 실증에 돌입했다고 6일 밝혔다.

동서발전은 지난 2023년부터 포항산업과학연구원(RIST)과 공동으로 BIPV를 개발 중이다.

BIPV는 건물 외벽, 지붕, 창호 등 건축자재를 태양광 패널로 활용해 전기를 생산하는 방식이다. 별도 구조물을 옥상에 설치하는 기존 태양광과 달리 건물 외장재 자체를 태양광 설비로 대체할 수 있다.

음성발전본부에 설치된 메탈패널일체형 건물일체형 태양광설비 전경. [사진=한국동서발전] 2026.07.06 gkdud9387@newspim.com

동서발전은 지난 2025년 건축물 외부 마감 시스템 화재성능시험(KS F 8414)을 통과하며 독보적인 내화 성능을 입증했다. 또한 내풍압, 수밀 테스트는 물론 BIPV 장기 신뢰성 표준인 성능평가 요구사항(KS C 8577) 인증까지 모두 획득해 기술적 완성도를 높였다.

이 기술은 부자재가 필요 없고 시공 기간이 짧아 시공비를 최소 24% 이상 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 동서발전은 울산대학교와 산학협력을 통해 비정형 곡면 구조의 건축물에도 태양광 모듈의 설치가 가능한 '인공지능 기반 3차원 인쇄 에너지 건축 시스템'을 개발했다. 이에 지난해 8월 HD건설기계 울산공장 외벽에 실증 설치했다.

동서발전은 BIPV 분야뿐만 아니라 차세대 태양전지 탠덤모듈 기술개발, 방음벽 태양광 등 다양한 분야에서 기술개발과 실증을 병행하고 있다.

동서발전 관계자는 "한국동서발전의 연구개발(R&D) 전략과 산학협력 모델의 글로벌 경쟁력을 입증한 것"이라며 "앞으로도 지속적인 연구개발 투자와 실증 중심의 산학연협력을 통해 탄소중립 실현과 미래 신산업 육성에 앞장서겠다"고 밝혔다.

HD건설기계 울산공장에 설치된 인공지능 기반 3차원 인쇄 에너지 건축 시스템 전경. [사진=윤준환 작가] 2026.07.06 gkdud9387@newspim.com

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