[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 6일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 6일 경제·금융 알토란 기사 뉴스레터를 배달했다.
- 6일자 투데이 ANDA에는 반도체 클러스터·잠수함 수출·원화·유가담합·정청래 발언 등이 담겼다.
- 연예·스포츠를 다룬 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
6일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲청와대 "광주 군공항 부지에 반도체 클러스터 조성…매달 회의 통해 점검" ▲[뉴스분석] 60조 캐나다 잠수함, 내일 결판… K-잠수함 vs 독일 TKMS '50 대 50 승부' ▲원화값 최저인데 외환시장 24시간 개장…변동성 확대될라 ▲"전쟁으로 먹고 산다"…檢, '26조 유가 담합' 정유4사 등 기소 ▲정청래, '자기정치' 직격한 김민석에 "네거티브 않고 동지의 언어만 쓰겠다" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.