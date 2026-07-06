창사 이래 첫 중간배당…오리온, 주주환원 보폭 확대

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오리온 692억·오리온홀딩스 331억 배당

자사주 675억원 소각 이어 주주환원 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온그룹이 자기주식 소각에 이어 창사 이후 처음으로 중간배당을 실시한다. 오리온과 오리온홀딩스가 지급하는 배당금은 총 1023억원으로, 양사는 올해부터 배당을 연 2회 실시하며 주주환원 정책을 강화한다.

6일 오리온홀딩스와 오리온은 이사회를 열고 분기배당을 실시하기로 의결했다고 공시했다.

오리온 신사옥 전경 이미지. [사진=오리온 제공]

오리온은 총 692억원을 배당한다. 배당기준일은 오는 21일이며, 지급 예정일은 다음 달 6일이다. 오리온홀딩스는 같은 기준일로 총 331억원을 배당하고 다음 달 10일 지급할 예정이다.

이번 결정으로 양사는 지난해 발표한 기업가치 제고 계획을 구체적으로 이행하게 됐다. 오리온은 지난해 6월 배당성향을 20% 이상으로 유지하고 향후 3년간 이를 단계적으로 높이는 한편, 중간배당 도입을 검토하겠다고 밝힌 바 있다.

오리온홀딩스도 올해 3월 향후 3년간 주당 800원 이상의 배당을 유지하고 자기주식 소각과 중간배당 등을 추진하겠다는 주주환원 계획을 공개했다.

배당 확대 움직임은 지난해 결산배당부터 본격화됐다. 오리온의 연결기준 배당성향은 기존 26%에서 36%로 높아졌고, 오리온홀딩스는 30%에서 55%로 확대됐다. 이에 따라 양사는 올해 도입된 배당소득 분리과세 대상 고배당기업 요건도 충족했다.

자기주식 소각도 병행했다. 오리온과 오리온홀딩스는 지난달 보유 중이던 자기주식 전량을 소각했다. 당시 소각 규모는 총 675억원으로, 이번 중간배당을 포함하면 최근 양사가 집행한 주주환원 규모는 1698억원에 이른다.

오리온 관계자는 "자기주식 소각과 첫 중간배당을 통해 기업가치 제고 계획에서 제시한 주주환원 정책을 순차적으로 이행하고 있다"며 "앞으로도 배당성향을 점진적으로 높여 성장과 주주환원이 선순환하는 구조를 강화할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com