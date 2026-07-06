종합특검 "국정원, 계엄 때 직원 파견 준비"…도이치·양평 수사 '윗선' 향해

국정원 안보위해세력 명단 준비 정황도 확인

도이치 수사기록 2년간 부실 대출 상태 파악

원희룡 2차 소환도 폐문부재…강제수사 검토하나

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 12·3 비상계엄 당시 국가정보원이 계엄사령부 연락관 등 직원 파견을 준비하고, 이른바 '안보위해세력' 수백 명의 명단을 준비한 정황을 확인했다. 김건희 여사 관련된 도이치모터스 수사무마 의혹과 서울-양평고속도로 노선 변경 의혹 수사도 각각 검찰·국토교통부 윗선을 향하는 모습이다.

김지미 특별검사보는 6일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 열린 정례브리핑에서 "국정원 안보조사 담당 부서가 비상계엄 상황에서 계엄사 합동수사본부에 연락관이나 조사관 파견을 준비했고, 실제 김남우 전 국정원 기획조정실장 산하 인사 담당 부서의 요청에 따라 계엄사 연락관으로 파견할 중견 간부 2명을 선발한 사실을 확인했다"고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 12·3 비상계엄 당시 국가정보원이 계엄사령부 연락관 등 직원 파견한 정황을 확인했다. 권창영 2차 종합특검팀 특별검사. [사진=뉴스핌DB]

종합특검은 김 전 실장을 내란부화수행 혐의로 입건한 상태다. 김 전 실장은 앞서 법정에서 국정원의 계엄 관련 인력 파견을 검토한 적이 없다는 취지로 증언한 바 있다.

종합특검은 국정원 안보조사 담당 부서가 비상계엄 상황에서 대통령 긴급명령 발령을 통해 대공수사권을 행사할 수 있을지를 긍정적으로 검토한 정황도 확인하는 등 국정원의 계엄 관여 의혹에 대한 수사를 집중하고 있다.

도이치모터스 수사무마 의혹 수사도 속도를 내고 있다. 종합특검은 지난주 이창수 전 서울중앙지검장과 최재훈 전 서울중앙지검 반부패2부장을 청탁금지법 위반 혐의 피의자로 조사했다. 이번 주에는 오는 7일 이원모 전 대통령실 인사비서관, 10일 심우정 전 검찰총장을 소환해 조사할 계획이다.

특검은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사기록이 제대로 보존되지 않은 정황도 포착했다. 김 특검보는 "수사가 종결되면 수사기록을 보존 처리해야 하고, 이후에는 정식으로 대출받거나 수사기록에 손을 대는 것이 금지된다"며 "도이치 사건 기록은 처분 이후 종합특검이 공문을 보내기까지 2년 가까이 대출 상태에 있었던 것으로 확인됐다"고 설명했다.

양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해서는 원희룡 전 국토부 장관을 향한 수사가 본격화하고 있다. 종합특검은 지난주 백원국 전 국토부 차관과 김모 전 국토부 과장을 조사했다.

특검은 원 전 장관에게 지난 3일 2차 소환 통지를 했지만, 이튿날 폐문부재로 확인됐다고 밝혔다. 원 전 장관의 정책보좌관에게도 참고인 조사를 위한 소환 통지를 했으나 출석하지 않은 것으로 파악됐다.

종합특검은 향후 원 전 장관 측의 출석 여부와 소환 통지 경과를 지켜본 뒤 추가 소환 통지 또는 강제수사 필요성 등을 검토할 전망이다.

원희룡 전 국토부 장관. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com