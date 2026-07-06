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FDA 허가부터 3상 결과까지…하반기 K-바이오 성과 '시험대'

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  • HLB가 23일 리보세라닙 FDA 허가를 다시 받는다
  • 코오롱티슈진은 이달 TG-C 미국 3상 결과를 공개한다
  • 아리바이오·리가켐도 하반기 임상 결과를 낸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HLB 리보세라닙 FDA 허가 여부 촉각
코오롱티슈진 'TG-C' 美 3상 톱라인 공개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 국내 바이오 업계가 하반기 굵직한 성과 발표를 앞두고 있다. 상반기에는 글로벌 기술수출 소식이 이어졌다면, 하반기에는 신약 후보물질의 미국 식품의약국(FDA) 허가 여부와 글로벌 임상 3상 결과가 공개된다. 결과에 따라 개별 기업 가치는 물론 국내 바이오 투자심리에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

6일 업계에 따르면 하반기 국내 제약·바이오 업계에서 가장 주목받는 일정은 HLB의 간암 신약 '리보세라닙'의 FDA 허가 여부다. HLB는 리보세라닙과 중국 항서제약의 '캄렐리주맙' 병용요법으로 FDA 허가를 추진하고 있다.

[AI 인포그래픽]

리보세라닙은 지난 2024년 첫 FDA 허가에 도전했다가 보완요구서한(CRL)을 받으며 불발됐고, 이듬해 3월 재도전에 나섰으나 또 다시 고배를 마셨다. 이번이 세 번째 도전이다. HLB는 올 초 FDA에 신약 허가신청(NDA) 재신청 서류를 제출했으며 오는 23일 승인 여부가 결정난다.

코오롱티슈진도 이달 변곡점을 맞는다. 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C'(옛 인보사)의 미국 임상 3상 톱라인 결과 공개를 앞두면서다.

TG-C는 무릎 골관절염을 적응증으로 개발 중인 세포유전자치료제로, 미국에서 진행 중인 임상 3상 결과가 상업화 여부를 결정 짓게 된다. 코오롱티슈진은 긍정적인 결과를 자신하고 있으며 이를 토대로 FDA 허가 신청에 나설 계획이다.

과거 국내에서 인보사로 출시됐던 TG-C는 약물의 성분이 당초 식품의약품안전처 허가 신청서에 기재한 연골유래세포가 아닌 신장유래세포였다는 사실이 드러나면서 허가가 취소됐다. 이후 이웅렬 코오롱그룹 명예회장과 이우석 전 코오롱생명과학 대표 등은 인보사 성분 조작 혐의로 재판에 넘겨졌다.

하지만 최근 법원이 잇따라 이들 혐의에 대해 무죄 판결을 내리며 인보사에 불명예를 안겼던 의혹은 해소되는 모습이다. 법원은 이 명예회장 등이 인보사 2액의 세포기원 착오를 의도적으로 은폐한 게 아니라고 판단했다.

인보사는 이 명예회장의 '네 번째 자식'으로 불릴 만큼 코오롱그룹 차원에서 공을 들인 신약 후보물질이다. 미국 3상 성공을 기점으로 FDA 허가 절차와 상업화가 무리 없이 진행된다면 인보사는 미국 진출에 성공한 글로벌 신약으로 재탄생한다. 

아리바이오 역시 하반기 대형 이벤트를 예고했다. 회사가 개발 중인 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001의 글로벌 임상 3상 톱라인 결과가 오는 9월 공개될 예정이다.

AR1001은 주사 형태의 항체 치료제인 기존 알츠하이머병(치매) 치료제들과 달리 경구 복용이 가능한 저분자 화합물 기반으로, 투약 편의성을 높여 기대를 모으고 있다. 뇌혈류 개선과 신경세포 보호, 뇌염증 및 타우 단백질 과인산화 감소 등 다중기전을 통해 알츠하이머병의 복합적인 병태생리에 접근하는 것이 특징이다.

3상 완료에 앞서 국내외 판권 계약을 채결하며 상업화 채비를 마쳤다. 국내에서는 삼진제약과 1000억원 규모 계약을 체결했으며, 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 산하 제약사 아르세라와 중동·남미·북아프리카 지역에 대한 1조2400억원의 판권 계약을 맺었다. 중국 푸싱제약과는 대중화권 1조200억원, 아세안 지역 6300억원, 북미·유럽·일본 등 주요 시장 7조원 규모 계약을 체결했다.

아리바이오의 AR1001은 국내 기업이 개발하는 치매 치료제 가운데 개발 속도가 빠르다. 최근 글로벌 제약사들이 치매 치료제 시장에 잇따라 진출하면서 시장 규모가 커지고 있는 만큼, 이번 임상 결과는 국내 치매 치료제 경쟁력을 가늠할 기준이 될 것으로 보인다.

AR1001이 3상에 이어 상업화까지 성공할 경우, 국내 바이오벤처가 자력으로 임상 전 과정과 기술수출을 주도했다는 점에서 의미가 크다.

리가켐바이오도 하반기 임상 데이터 발표와 추가 기술이전 가능성 등 중요한 모멘텀이 집중돼 있다. 연내 ADC 파이프라인 'LCB14'(HER2 ADC)와 'LCB71'(ROR1 ADC)의 임상 1b상 데이터를 공개할 것으로 예상된다.

LCB14의 경우 중국과 글로벌 임상이 동시에 진행 중이며, 리가켐의 파트너사인 중국 포순제약이 유방암을 적응증으로 진행 중인 임상 3상을 연내 완료하고 신약허가신청(BLA)에 나설 가능성에 무게가 실린다. 또 다른 파트너사인 익수다는 LCB14의 중국을 제외한 글로벌 판권을 갖고 있다. 현재 고형암을 적응증으로 임상 1상을 주도하고 있다. 1b상은 기존 HER2 표적 ADC인 '엔허투'에 불응하는 환자 치료를 목표로 한다. 

리가켐바이오가 중국 시스톤 테라퓨틱스에 기술이전한 LCB71은 ROR1 표적 ADC로 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL) 치료제 시장 진입을 목표로 하고 있다. 

시스톤이 공개한 글로벌 1b상 중간 결과에 따르면 LCB71과 DLBCL 1차 치료 요법인 R‑CHOP 병용요법 결과 객관적반응률(ORR) 100%와 완전관해율(CR) 95.5%를 기록한 것으로 나타났다. 이는 DLBCL 1차 치료제 진입 가능성을 제시했다는 평가를 받는다.

LCB14와 LCB71은 임상 결과에 따라 파트너사가 기술이전을 추진하는 제3자 기술이전이 성사될 가능성이 거론된다.

업계 관계자는 "상반기에는 기술수출을 통해 국내 바이오 기업들의 기술력을 확인했다면 하반기는 FDA 허가와 글로벌 임상 결과를 통해 상업화 가능성을 검증받는 시기"라며 "개별 기업뿐 아니라 국내 바이오 산업 전반에 대한 투자심리와 글로벌 경쟁력 평가에도 적지 않은 영향을 미칠 것"이라고 봤다. 

sykim@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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