中 로봇산업 영토 확장 가속, 1~5월 로봇 수출 200억 위안

현재 전 세계 150여 개 국가 및 지역에 수출

가정용, 상업용 청소 로봇 세계 시장 휩쓸어

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국이 로봇 수출 확대로 로봇 산업의 영토 확장을 가속화하면서 글로벌 첨단 제조업 시장의 판도 변화를 주도하고 있다. 올해 1월부터 5월까지 중국의 로봇 수출액이 200억 위안(한화 약 3조 8,000억 원)에 육박하며 첨단 고부가가치 제조업 수출의 핵심 동력으로 부상했다.

중국 해관총서(관세청)의 최신 통계에 따르면, 올해 1~5월 중국의 각종 로봇 총 수출량은 1,037만 7,000대에 달했으며, 전체 수출 총액은 199억 9,000만 위안을 기록했다.

중국산 로봇은 현재 전 세계 150여 개 국가 및 지역으로 수출되고 있으며, 이 중 유럽연합(EU)과 동남아시아국가연합(ASEAN)이 가장 주요한 핵심 수출 목적지인 것으로 나타났다.

세부 품목별로 살펴보면 중국의 로봇 수출은 단일 품목에 의존하지 않고 다양한 분야에서 고른 성장을 거두는 다원화 구조를 확립했다. 특히 가정용 및 상업용 서비스 로봇 시장에서는 청소 로봇이 전체 성장을 견인하고 있다.

이 기간 청소 로봇의 수출액은 140억 위안(한화 약 2조 6,600억 원)을 기록해 전체 로봇 수출 총액의 70% 이상을 차지하는 압도적인 비중을 보였다. 이는 자체 개발한 자율주행 내비게이션, 자동 먼지 집진, 스마트 오수 순환 시스템 등 핵심 기술력을 바탕으로 해외 소비자들의 다변화된 주거 환경과 요구 사항을 정밀하게 공략한 결과로 분석된다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 베이징 왕푸징 상업거리의 '인타이(銀泰)백화점 in88'에 입주한 유니트리 로봇 전시 판매장에서 로봇 개가 고객들에게 장기를 선보이고 있다. 2026.07.06 chk@newspim.com

전통적 고부가가치 시장인 산업용 로봇 분야에서도 중국 로봇 업체들은 괄목할 만한 성과를 보이고 있다. 올해 1월부터 5월까지 중국산 산업용 로봇의 수출량은 약 7만 대에 달했으며, 해외 현지 적용 역시 지속적으로 확장되는 추세다.

시각 인식 기술과 인공지능(AI) 기반의 지능형 알고리즘을 탑재한 물류·운반 로봇은 해외 대형 인프라 건설 및 교통 공사 현장에 광범위하게 투입되고 있다. 또한 자동 스캔 및 3D 모델링 기능을 갖춘 용접 로봇은 작업 현장을 실시간으로 측정해 최적의 공정 솔루션을 스스로 산출해내는 수준에 도달했다. 인간과 같은 공간에서 안전하게 협업하는 협동 로봇 역시 해외 식품, 의약품, 일용 화학제품 등 경공업 제조 현장에서 도입이 급증하며 맹활약하고 있다.

최첨단 신흥 기술이 집약된 미래형 로봇 시장에서의 도약도 주목할 만하다. 이 기간 지능형 바이오닉(생체모방) 로봇의 수출량은 8,000대를 돌파했다. 이들 로봇은 단순한 시연용에 그치지 않고 해외의 유해 설비 및 산업 시설 순찰·점검, 과학 연구 및 교육, 공공 서비스 등 다양한 실무 영역에 적용되고 있다.

전문가들은 중국산 로봇의 이 같은 폭발적인 수출 성장세에 대해 "중국 국내에 구축된 세계 최고 수준의 원활한 로봇 산업 공급망(밸류체인) 우위 덕분"이라며, "단순한 가격 경쟁력을 넘어 AI와 하드웨어 융합 기술력이 글로벌 표준 수준으로 올라섰음을 증명하는 지표"라고 평가했다.

업계에서는 중국 로봇 산업이 글로벌 첨단 제조 시장에서 로봇 공급 기지로서의 입지를 공고히 하는 만큼, 향후 지속적인 기술 고도화를 통해 수출 규모를 더욱 안정적으로 확대해 나갈 것이라는 전망이 나온다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.07.06 chk@newspim.com

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com