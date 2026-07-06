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국민의힘 "7·7 '입틀막법'은 李 독재의 완성…즉시 유예하고 재개정해야"

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  • 국민의힘은 6일 정보통신망법 개정안이 표현의 자유를 억압하는 위헌적 악법이라며 시행 유예와 재개정을 촉구했다.
  • 장동혁·정점식 등 지도부는 가짜뉴스 과징금·징벌적 손배와 검열 가능성을 독소조항으로 규정하며 이재명 정부의 독재 완성을 경고했다.
  • 국민의힘은 플랫폼 사전검열과 누리꾼 자기검열 심화를 우려하며 언론에 독재의 마지막 침묵자가 되지 말라고 호소했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정보통신망법 개정안, 7일부터 시행...과징금 최대 10억
장동혁 "언론, 독재의 마지막 침묵자 되지 말라"
정점식 "참여연대·민변도 우려하는 악법"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 지도부는 오는 7일 시행을 앞둔 정보통신망법 개정안에 대해 "헌법이 보장한 표현의 자유를 억압하고 민주주의의 근간인 공론의 장을 파괴하는 명백한 위헌이자 시대의 악법"이라며 법 시행 즉시 유예와 독소조항 삭제를 위한 재개정 논의를 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 6일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 열고 "내일부터 공소취소를 앞두고 기존의 레거시 언론은 물론 유튜버의 입까지 모두 틀어막겠다는 개정 정보통신망법이 시행된다"며 이같이 밝혔다.

이어 "정부가 아무렇게나 가짜뉴스 딱지를 붙이면 과징금이 최대 10억 원에 달하는데, 그간 이재명 정부가 해온 행태를 보면 마음대로 가짜뉴스 딱지를 붙이는 것은 일도 아닐 것"이라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 정보통신망법 개정안을 두고 표현의 자유를 침해하는 위헌적 법률이라고 비판하고 있다. 2026.07.06 jk31@newspim.com

장 대표는 "국민의 눈과 귀를 가리고 입을 틀어막으면 그 끝은 바로 이재명 독재의 완성"이라며 "결국 헌법개정을 통해 연임하겠다고 나설 것이며, 지금 이야기하는 원포인트 개헌 역시 이를 위한 빌드업일 것"이라고 주장했다.

그러면서 "국민의힘은 정통망법을 다시 개정해 국민의 자유를 지키고 국민을 보호하겠다"고 덧붙였다.

정점식 원내대표 역시 개정법 시행에 따른 누리꾼들의 '검열 포비아(공포증)'를 짚으며 공세에 가세했다.

정 원내대표는 "벌써 누리꾼들은 '이제 댓글 쓰기도 겁난다'며 간접 화법을 써야 한다는 글을 올리고 있다"며 "오죽하면 참여연대나 민변 같은 친여 성향 단체까지 공론장 위축을 우려하며 이 악법을 반대했겠느냐"고 꼬집었다.

정 원내대표는 독소조항을 언급하며 "온라인상 허위 조작 정보 유통 시 손해액의 최대 5배까지 징벌적 손해배상을 물릴 수 있는데, 허위 여부를 방송미디어통신위원회 산하 단체가 판단하게 된다"며 "방미통위를 장악한 방식대로 이 단체에 친정부 인사를 채워 넣으면 정치 권력이 입맛대로 진실과 허위 여부를 재단해 통제와 검열의 독재 권력이 시작될 것"이라고 경고했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 정보통신망법 개정안을 두고 표현의 자유를 침해하는 위헌적 법률이라고 비판하고 있다. 2026.07.06 jk31@newspim.com

그는 대규모 플랫폼 사업자에게 유통 방지 의무를 강제한 조항에 대해서도 "플랫폼은 권력의 눈치를 보며 사전 검열을 할 것이고, 이용자는 고소·고발이 두려워 자기 검열에 갇히게 될 것"이라고 우려했다.

과거 더불어민주당의 행적을 겨냥해서는 "김대업 병풍 사건부터 광우병, 사드 전자파, 후쿠시마, 연어 술파티 괴담까지 그야말로 가짜뉴스 촉법 정당이 바로 민주당 아니냐"며 "가짜뉴스로 짭짤한 이익을 챙겨왔던 민주당이 이제 와서 허위 사실을 단속하겠다며 표현의 자유를 억압하는 것은 역사의 아이러니"라고 날을 세웠다.

장 대표는 추가발언을 통해 "독재는 침묵을 먹고 자라난다. 사법부가 스스로 지키기를 포기하고 대통령의 5개 재판을 중지시키며 권력의 하수인이 되려 할 때, 이제 그 독재의 칼날이 내일부터 언론을 찌를 것"이라며 "맨앞에서 국민의 목소리를 전해야 할 언론이 침묵하고 있었기에 결국 칼끝이 언론을 향하게 됐다"고 지적했다.

그는 "오늘의 최고위 발언을 그저 따옴표 처리하고 균형을 맞추겠다며 민주당과 이재명 정부의 발언을 똑같은 개수로 보도하고 지나가는 것 아니냐는 두려움이 있다"며 "역사에 오늘이 어떻게 기록될지는 언론인의 손에 달렸다. 제발 언론인 여러분이 이제는 독재의 마지막 침묵자가 되지 않기를 강력히 부탁드린다"고 호소했다.

allpass@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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