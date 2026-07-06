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2026.07.06 (월)
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중국 증시 新 거래 규정 시행, A주 투자자가 알아야 할 '3대 변화'

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AI 핵심 요약

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  • 중국 3대 거래소가 6일부터 A주 거래 규정을 개편했다.
  • 상하이 ETF·REITs 종가 3분은 단일가매매로 바뀌었다.
  • ST 종목 상하한가를 10%로 넓히고 장후거래를 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 6일부터 중국 A주 시장의 거래 규정이 새롭게 바뀐다. 상하이·선전·베이징 등 중국 3대 증권거래소는 지난 4월 개정된 거래 규칙을 두 달여간의 시스템 준비를 거쳐 이날부터 본격 시행한다고 밝혔다.

이번 개정은 증시의 안정성을 높이고 투자자들의 다양한 매매 수요를 충족하기 위해 마련됐다. 전문가들은 이번 조치가 시장의 가격 발견 효율성을 높이고 중장기 자금 유입을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. A주 투자자가 반드시 숙지해야 할 핵심 변화는 크게 세 가지다.

 상하이증시 펀드 마감 거래 방식 변경… 장 마감 3분 전 취소 불가

가장 눈에 띄는 변화는 상하이증시(호시)에 상장된 ETF, LOF, REITs 등 펀드 상품의 마감 거래 방식이다.

기존에는 장 마감 직전 3분간(14:57~15:00) 실시간 매매가 이루어지는 '지속동시호가(연속경매)' 방식이 적용돼 미체결 주문을 자유롭게 취소할 수 있었다. 하지만 이날부터는 주식과 동일하게 마지막 3분간 '단일가매매(집합경매)' 방식으로 전환된다. 이 시간 동안에는 제한가 주문만 가능하며, 한 번 낸 주문은 취소할 수 없다.

그동안 장 마감 직전 대규모 자금이 몰리며 주가가 급변동하는 '종가 왜곡' 현상이 잦았으나, 이번 단일가매매 도입으로 종가의 안정성과 예측 가능성이 크게 높아질 전망이다. 선전증시(심시)는 이미 이 방식을 적용 중이어서 이번 개정으로 두 시장의 규칙이 통일됐다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 수도 베이징 금융가에 위치한 베이징증권거래소. 사진=뉴스핌 촬영.  2026.07.06 chk@newspim.com

 '장후 고정가격 거래' 전체 A주 및 ETF로 전면 확대

종가로 매매하는 '장후 고정가격 거래(15:05~15:30)'의 대상 종목도 대폭 확대된다. 기존에는 과창판(중국판 코스닥)과 창업판 주식에만 적용되던 이 방식이 6일부터는 전체 A주 종목과 ETF까지 전면 확대된다. 베이징거래소 역시 향후 별도 공지를 통해 정식 도입할 예정이다.

이 방식은 별도의 투자자 자격 제한이 없으며, 최소 주문 수량도 정규장과 같다. 대규모 포트폴리오를 조정해야 하는 기관투자자나 ETF 설정·환매 세력이 정규장 마감 후 종가로 거래할 수 있게 됨에 따라, 장중 주가에 미치는 충격 비용이 크게 줄어들 것으로 보인다. 전문가들은 연기금, 보험, 외자 등 중장기 자금의 유입에 긍정적인 신호라고 평가했다.

 메인보드 '위험 경고 종목(ST·*ST)' 상하한가 10%로 확대

주식 투자 시 가장 유의해야 할 리스크 관리 부문도 개편됐다. 상하이와 선전증시 메인보드의 위험 경고 종목(ST 및 *ST 주식)의 하루 가격제한폭이 기존 ±5%에서 ±10%로 확대된다.

창업판과 과창판의 위험 경고 종목 제한폭(20%)과 베이징거래소(30%)의 기준은 그대로 유지된다. 한편, 베이징거래소는 위험 경고 종목에 대한 규제를 강화해 개인이 당일 경매, 대량매매, 장후 고정가격 거래를 통해 취득할 수 있는 단일 위험 경고 종목의 수량을 최대 20만 주로 제한하기로 했다.

중국 현지 동우증권 리서치센터는 "이번 개정으로 지수 추종 오차가 줄어들고 패시브 자금의 A주 유입이 원활해질 것"이라며 "다만 장후 고정가격 거래는 정규장에 비해 유동성이 낮으므로 맹목적인 주문은 피해야 한다"고 조언했다.

아울러 메인보드 ST 종목의 변동성이 한층 커진 만큼, 투자자들은 해당 기업의 기본적 분석(펀더멘털)과 리스크 공시를 더욱 꼼꼼히 확인해야 할 것으로 보인다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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