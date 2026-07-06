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2026.07.06 (월)
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[종합] 李대통령 "3대 메가프로젝트 성패는 '속도'…재정·입법 전방위 지원"

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  • 이재명 대통령이 6일 청와대에서 3대 메가프로젝트 점검회의를 열고 AI·반도체 성공 열쇠로 '속도전'을 강조했다.
  • 행정절차를 순차에서 동시·병행 추진으로 전환하고 용인 산단 사례를 언급하며 인허가·보상·인프라 구축 기간 단축을 지시했다.
  • 지방정부의 적극 협조와 반도체 조례를 높이 평가하며 야당에는 방해 말라고 경고하고 재정·입법 등 전방위 지원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민관합동 점검회의…행정절차 동시 추진·지방정부 협조 당부
"용인 산단 6년도 늦다…기업 투자 걸림돌 선제적 제거" 주문
野 비판에 일침…"가능·불가능 하나만 해라, 국정 방해 말아야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 6일 인공지능(AI)과 반도체를 중심으로 한 '3대 메가프로젝트'의 핵심 성공 열쇠로 '속도전'을 제시했다. 정부 부처와 지방정부의 행정 절차를 동시·병행 추진하면서 기업 투자의 걸림돌을 선제적으로 제거한다는 전략이다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 '3대 메가프로젝트 민관합동점검회의'를 주재하면서 "지금 전 세계적으로 매우 치열한 경쟁이 벌어지고 있고 AI를 중심으로 완전히 새로운 미래가 준비되고 있다"며 "국운이 걸린 총력경쟁에서 누가 얼마나 빨리 선점하느냐로 결판이 난다. 오직 속도전이 중요하다"고 강조했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 '3대 메가 프로젝트 민관합동 점검회의'를 주재하면서 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이날 회의는 지난달 29일 열린 3대 메가 프로젝트 국민보고회 이후 1주일 만에 열리는 첫 점검 자리다.

회의에는 청와대 측 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 정부 측 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 김정관 산업통상부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관 등이 참석했다. 

지방자치단체에서는 민형배 전남광주통합특별시장이 참석했고, 민간에서는 김용관 삼성전자 사장과 곽노정 SK하이닉스 대표가 참석해 반도체 투자 이행 지원 방안을 논의했다.

이 대통령은 회의 모두발언에서 국무회의를 방불케 하는 이번 회의 규모가 프로젝트의 중차대함을 보여주는 것이라며, 대규모 투자 계획을 결단한 기업들에 다시 한번 고마움을 표했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 이재용 삼성전자·최태원 SK그룹 회장과 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

◆ "용인 산단 6년도 늦다"…행정절차 '순차'에서 '병행'으로 대전환

이 대통령은 기업이 투자와 현장 업무에만 집중할 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 정부의 행정 쇄신을 강하게 주문했다.

이 대통령은 "용인 산단의 경우 부지 확정부터 착공까지 6년이 걸렸는데, 나름 빠르다고 할 수 있지만 제 기준으로는 빠르지 않다"며 "보상 지연으로 시간이 더 소요되는 일이 없어야 하고, 환경영향평가도 이미 진행한 게 있다면 굳이 다시 할 필요 없이 기존 결과를 원용해 기간을 대폭 단축해야 한다"고 지적했다.

특히 통상적인 행정절차의 틀을 깨야 한다는 점을 분명히 했다. 이 대통령은 "어차피 할 일이라면 모든 절차를 불법이 아닌 한 동시·병행 추진하도록 해야 한다"며 "규정이 문제라면 입법으로 해결하겠다"는 의지를 피력했다.

토지 수용 과정에서 협의 취득과 강제수용 절차를 동시에 진행해 알박기 등으로 발생하는 시간 낭비를 막고, 전력과 용수 등 핵심 인프라 구축도 선제적으로 착수하라는 지시다. 기업들의 기저 전원 확보 우려와 관련해서는 기후에너지부에 효율적인 설계를 선제적으로 마쳐줄 것을 당부하기도 했다.

아울러 청와대 내부에 메가 프로젝트를 전담하는 팀을 조속히 구성하겠다고 약속했다.

◆ 지방정부 역할 강조…'반도체 조례' 제정한 전남광주통합특별시 극찬

이 대통령은 이번 메가프로젝트의 성공이 지방정부의 역량과 의지에 달려있다고 짚었다. 대규모 인프라 구축뿐 아니라 교육과 문화, 주거의 정주 여건을 완비하는 과정에서 지방정부의 인허가 권한과 역할이 막중하다는 이유다.

이 대통령은 신속한 협조 태도를 보인 전남광주통합특별시를 사례로 들었다. 이 대통령은 "가장 중요한 지역 중 하나인 전남광주통합특별시의회가 매우 신속하고 협조적으로 잘하고 있다"며 "1호 조례로 반도체 투자기업 지원 조례를 제정했다고 들었는데 매우 잘한 일이며 감사드린다"고 고마움을 전했다. 

이어 영남과 충청, 강원, 전북 등 새로운 사업들이 포함된 다른 지방정부도 적극적인 협조에 나서달라고 당부했다.

◆ 야당 비판 향해 "방해 말라" 일침…재정·입법 전방위 지원 약속

3대 메가 프로젝트를 '정치적 이벤트'라고 주장하는 일부 정치권에는 경고도 남겼다. 이 대통령은 "일부에서는 실현 가능하다는 전제로 '왜 우리는 빠졌냐'고 불균형을 항의하더니, 같은 입으로 이제는 '사기다, 불가능한 일이다, 이벤트다' 주장한다"며 "불가능을 전제로 비난하든지, 가능을 전제로 불균형을 지적하든지 둘 중 하나만 하라"고 지적했다.

그러면서 "나라 살림을 맡은 공인들이 이런 식으로 방해하지 않았으면 좋겠다"며 "국민과 어려운 청년에게 새로운 기회를 만들려는 행보에 최대한 협조는 못 해도 방해는 안 했으면 한다"고 일침했다.

이 대통령은 이날 회의에서 구체적인 실행 체제를 정비할 수 있도록 기업에 요구사항을 명확하게 밝혀달라고 요청했다. 

이 대통령은 "기업들은 체면을 차리거나 추상적으로 말하지 말고 무엇이 얼마큼 필요한지 직설적으로 요구하고 부처 역시 두루뭉술한 태도를 버리고 명확한 지원방안과 일정을 제시하라"고 당부했다.

이 대통령은 "이번 사업은 이벤트가 아니라 국토균형발전의 역사적 대전환점을 만드는 일"이라며 "마침 반도체 산업 분야에서 추가 세수가 발생하고 있는 만큼 재정지원을 포함한 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 다시 한 번 확약했다. 

정부는 올해 8월 시행되는 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'에 맞춰 '반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회'를 출범하고 추가 회의를 거쳐 실무 업무를 챙길 방침이다.

the13ook@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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