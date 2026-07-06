한경협 "서비스산업, 국가 성장축으로 키워야"

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정부·경제단체 연석회의 개최

서비스발전법 등 20개 과제 건의

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국경제인협회가 정부와 서비스산업 경쟁력 강화 방안을 논의하고 서비스산업발전기본법 제정 등 20개 과제를 건의했다.

한경협은 6일 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주재하는 '서비스산업 경쟁력강화 전담반(TF)·한경협 서비스산업경쟁력강화위원회 연석회의'를 열었다고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 웨스틴조선 서울에서 열린 '서비스산업 경쟁력강화 전담반(TF)·한경협 서비스산업경쟁력강화위원회 연석회의'에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=한국경제인협회]

이날 회의에는 류진 한경협 회장과 구 부총리를 비롯해 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상부, 금융위원회 등 관계 부처, 대한상공회의소·한국무역협회 등 경제단체, 한경협 서비스산업경쟁력강화위원회 위원사 관계자 등 30여 명이 참석했다.

류 회장은 인사말에서 "서비스산업을 제조업과 함께 국가 성장전략의 중심축으로 키워야 한다"며 "서비스산업 고도화는 뉴 K-인더스트리 시대를 여는 핵심 과제"라고 말했다.

이어 "1970년대 중화학공업추진위원회가 제조업 성장의 기틀을 마련했듯, 이제는 서비스산업발전기본법이 서비스산업 도약의 제도적 기반이 되어야 한다"고 강조했다.

류진 한국경제인협회 회장이 6일 웨스틴조선 서울에서 열린 '서비스산업 경쟁력강화 전담반(TF)·한경협 서비스산업경쟁력강화위원회 연석회의'에 참석해 인사말을 하고 있다. . [사진=한국경제인협회]

발표 세션에서는 서비스산업 체질 개선 방안이 논의됐다. 권남훈 산업연구원 원장은 AI·융합 시대 서비스산업 발전 전략으로 수출 활성화, 내수 합리가치화, 신서비스 혁신을 제시했다.

권 원장은 "제조와 서비스, 서비스 간 융합이 확대되는 만큼 수동적 금지형 규제에서 벗어나 시장 진흥과 외부성 조정을 위한 선제적 제도 설계가 필요하다"고 말했다.

심상민 성신여대 교수는 K-컬처 기반 서비스업 수출 활성화 방안과 관련해 "제작·금융 등 K-컬처 관련 산업 시스템을 재정비하고, 한류 경제의 글로벌 확산과 신시장 개척을 위해 브랜딩, 유통 등 수출 지원을 강화할 필요가 있다"고 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 류진 한국경제인협회 회장을 비롯한 위원들이 6일 웨스틴조선 서울에서 열린 '서비스산업 경쟁력강화 전담반(TF)·한경협 서비스산업경쟁력강화위원회 연석회의'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국경제인협회]

한경협 서비스산업경쟁력강화위원회는 이날 기업 현장을 대표해 ▲서비스산업발전기본법 제정 ▲K-콘텐츠 금융지원 활성화 ▲영상 후반 제작 세액공제 확대 ▲비대면 배송 관련 택배 표준약관 개선 등 20개 과제를 건의했다.

kji01@newspim.com