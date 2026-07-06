한국앤컴퍼니, 8대 ESG 핵심 이슈 담은 보고서 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니가 6일 그룹 통합 ESG보고서를 발간했다.
- 보고서에서 기후변화·공급망·산업안전·지배구조 등 8대 핵심 이슈를 제시했다.
- 향후 공급망·탄소관리·온실가스 감축·공시데이터 등 4대 축으로 ESG 체계를 고도화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니가 그룹 차원의 ESG 경영 성과와 중장기 추진 방향을 담은 지속가능경영보고서를 발간했다. 핵심 계열사를 아우르는 통합 보고 체계를 마련해 글로벌 공시 환경 변화에 대응한다는 계획이다.
한국앤컴퍼니는 '2025/26 지속가능경영보고서'를 발간했다고 6일 밝혔다. 이번 보고서는 기존 ESG 팩트북을 ESG 리포트 체계로 고도화한 첫 결과물이다.
보고서에는 한국타이어앤테크놀로지와 한온시스템 등 주요 계열사를 포함한 그룹 통합 ESG 관리 방향이 담겼다. 한국앤컴퍼니는 이중 중대성 평가를 기반으로 기후변화 완화, 공급망 지속가능성 관리, 산업안전보건 강화, 윤리·준법경영, 지속가능한 원재료, 에너지 관리, 책임 있는 지배구조, 제품 자원순환 등 8대 핵심 이슈를 도출했다.
한국앤컴퍼니는 앞으로 공급망 지속가능성 관리, 제품 탄소발자국 관리, 온실가스 감축 및 재생에너지 전환, ESG 공시 데이터 관리 등 4대 전략 축을 중심으로 ESG 운영 체계를 고도화할 방침이다.
한국앤컴퍼니 관계자는 "이번 보고서는 그룹 차원의 통합 보고 체계와 실행 전략을 구체화한 첫 보고서"라며 "주요 계열사와의 ESG 협력을 강화하고 지속가능한 성장 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com